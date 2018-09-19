ممثل قنصلية الأردن بتبوك يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني

تبوك - علي العميري

رفع ممثل القنصلية العامة للمملكة الأردنية بمنطقة تبوك محمد محمود كريشان باسمه ونيابة عن الجالية الأردنية بمنطقة تبوك عن خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ولسمو أمير منطقة تبوك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وقال كريشان “نفتخر ونعتز ونحن نعيش على أرض المملكة العربية السعودية التي تنعم بالأمن والأمان والتقدم والازدهار – ولله الحمد -” مؤكداً أن الفرحة باليوم الوطني للممكلة مشاعر يعيشها كل عربي ومسلم لذا فالتهاني القلبية بهذا اليوم نهديها لقيادتها وشعبها الذي طالما عدّنا أخوة بينهم.