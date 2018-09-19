احدث الأخبار

ممثل قنصلية الأردن بتبوك يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني
منطقة تبوك
 كلمة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ88
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة نجران يرفع التهاني للقيادة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ88
منطقة نجران
 نائب أمير مكة يلتقي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة الحديث
منطقة مكة المكرمة
 تكريم الفرق الكشفية المشاركة في الحج بتعليم عسير
منطقة عسير
 41مليونا لـ 10 مشاريع حديثة بتعليم عسير
منطقة عسير
 نائب أمير منطقة عسير يلتقي أصحاب المعالي وأعضاء مجلس الشورى والقضاة ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة
منطقة عسير
 منتج برامج : مشاهير السوشال ميديا لديهم تحمل و صبر
منطقة الرياض
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان ويقيم مأدبة غداء تكريماً له
أبرز المواد
 مركز التدريب بغرفة أبها يلبي إحتياجات سوق العمل بعسير ليواكب متطلبات العصر
منطقة عسير
 أمير الرياض يستقبل مدير عام السجون
أبرز المواد
 أمير الباحة يستقبل مواطن تنازل عن قاتل إبنه لوجه الله تعالى
أبرز المواد
ممثل قنصلية الأردن بتبوك يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني

ممثل قنصلية الأردن بتبوك يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني

منطقة تبوك
كلمة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ88

كلمة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ88

أبرز المواد
نائب أمير منطقة نجران يرفع التهاني للقيادة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ88

نائب أمير منطقة نجران يرفع التهاني للقيادة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ88

منطقة نجران
نائب أمير مكة يلتقي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة الحديث

نائب أمير مكة يلتقي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة الحديث

منطقة مكة المكرمة

ممثل قنصلية الأردن بتبوك يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني

ممثل قنصلية الأردن بتبوك يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=633233
تبوك - علي العميري
رفع ممثل القنصلية العامة للمملكة الأردنية بمنطقة تبوك محمد محمود كريشان باسمه ونيابة عن الجالية الأردنية بمنطقة تبوك عن خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ولسمو أمير منطقة تبوك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
وقال كريشان “نفتخر ونعتز ونحن نعيش على أرض المملكة العربية السعودية التي تنعم بالأمن والأمان والتقدم والازدهار – ولله الحمد -” مؤكداً أن الفرحة باليوم الوطني للممكلة مشاعر يعيشها كل عربي ومسلم لذا فالتهاني القلبية بهذا اليوم نهديها لقيادتها وشعبها الذي طالما عدّنا أخوة بينهم.

روابط ذات صلة

بلدية محافظة ضباء تحتفي بذكرى اليوم الوطني ال٨٨

بلدية محافظة ضباء تحتفي بذكرى اليوم الوطني ال٨٨
القسم النسوي ببلدية تيماء يصادر مواد تجميلية منتهية الصلاحية في محلات نسائية

القسم النسوي ببلدية تيماء يصادر مواد تجميلية منتهية الصلاحية في محلات نسائية
بلدية محافظة ضباء تحتفي بذكرى اليوم الوطني ال٨٨

بلدية محافظة ضباء تحتفي بذكرى اليوم الوطني ال٨٨

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*