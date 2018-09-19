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الأمير أحمد بن فهد يستقبل معالي مدير جامعة الملك فيصل ووكلاء وعمداء الجامعة

الأمير أحمد بن فهد يستقبل معالي مدير جامعة الملك فيصل ووكلاء وعمداء الجامعة
http://almnatiq.net/?p=633236
المناطق _ الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء معالي مدير جامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور محمد العوهلي ووكلاء وعمداء الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

واطلع سموه على خطط الجامعة للعام الدراسي الجديد ونسبة أعداد قبول الطلبة المستجدين والمقارنة بالأرقام في الأعوام السابقة.

وأستعرض سموه أبرز مشاريع الجامعة وما وصلت إليه من نسب إنجاز المشاريع الجامعية.، مشيداً سموه بما تقدمه الجامعة من مبادرات لخدمة المجتمع .

من جانبه شكر الدكتور العوهلي سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله وحرصه على متابعته مستجدات الجامعة.

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