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أمير الباحة يزور مزرعة الزيتون بطريق العقيق

http://almnatiq.net/?p=633240
المناطق _ الباحة
قام صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة اليوم بزياره لمزرعة الزيتونة بطريق العقيق التابعة للمواطن الدكتور صالح بن عباس احد المهتمين بزراعة الزيتون بالمنطقة وفور وصول سموه كان في استقباله صاحب المزرعة الدكتور صالح بن عباس والعديد من الاعيان ورجال الاعمال وقد تجول امير المنطقة في ارجاء المزرعة واطلع على المدرجات الزراعية التي تحوي الاف الاشجار من الزيتون كما اطلع على معاصر الزيتون وحديقة الطيور فيما تسلم سموه العديد من الهدايا التذكارية في نهاية الجولة
وقد عبر امير المنطقة عن سعادته بما شاهده في هذه المزرعة من اهتمام بالشأن الزراعي داعيا المزارعين ورجال الاعمال الى استغلال طبيعة المنطقة زراعيا والبدء في انعاش المنطقة زراعيا مؤكدا ان امارة المنطقة والزراعة تدعم المزارعين والراغبين في انشاء مزارع خاصه بالزيتون وغيرها وبارك سموه للدكتور ابن عباس ما اطلع عليه من خيرات الارض متمنيا له التوفيق
   فيما عبر الدكتور بن عباس عن عظيم شكره لسمو الامير الدكتور حسام بن سعود على دعمه الدائم للمزارعين بالمنطقة وقال ان هذه الزيارة دعما كبيرا من سموه رعاه الله لتقديم المزيد من الجهود لخدمة الشأن الزراعي
رافق سموه خلا الزيارة مدير الشرطة المكلف بالمنطقة العميد وليد الحربي ومدير عام مكتب سموه المتحدث الرسمي للأمارة احمد بن صالح السياري

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