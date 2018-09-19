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لجنة توطين الخفجي .. توظيف أكثر من 100 شاب وشابه في سوق العمل

لجنة توطين الخفجي .. توظيف أكثر من 100 شاب وشابه في سوق العمل
http://almnatiq.net/?p=633242
الخفجي - سطام الفروان
قامت لجنة التوطين في الخفجي بعمل جولات مستمرة مؤخرا على المحلات التجارية التي كانت مخالفة لنظام التوطين وذلك من أجل التأكد على أنها طبقت الأنظمة واللوائح للتوطين.
و أكد رئيس اللجنة “نواف السبيعي” بأن محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع شدد على أهمية توطين الوظائف وفتح فرص العمل للشباب والشابات من أبناء الوطن وتمكينهم في أعمال القطاع الخاص ، و إيجاد فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات لشغلها وللمساهمة في الحراك التنموي بالخفجي، وإلزام المنشآت بتعليمات التوطين وتصحيح أوضاعهم ، على أن يتم تطبيق التعليمات حرفياً على كل المنشآت المخالفة للنظام.
ودعا “السبيعي” أصحاب الأنشطة التجارية التعاون وسرعة التجاوب وتوظيف الشباب السعودي، دعماً لسعودة السوق بالكوادر الوطنية ، وتفاديا لضبط المخالفات بحق المخالفين .

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