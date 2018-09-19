توقيع اتفاقية بين مركز الأزمات والكوارث بإمارة المنطقة الشرقية وجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل

الدمام _ فهد المريخي

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ومركز إدارة الأزمات والكوارث بالمنطقة الشرقية.

وتحتوي مذكرة التفاهم بين الجانبين على التعاون الإداري والعلمي والتطبيقي والتعليمي وبتنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات بالإضافة إلى التنسيق فيما بينهم في الاحتفاظ بالمعلومات وتقييم الخطط والمشاريع.

وشدد سموه على أهمية العمل وفق ما جاء في بنود الاتفاقية والالتزام فيما ورد فيها من تعاون وتبادل خبرات بين الجهتين، مؤكداً سموه بأن المنطقة الشرقية يوجد بها العديد من المرافق والمنشآت الصناعية التي تتطلب الاستعداد لأي طارئ قد يحدث، مشددا على ضرورة التعاون بين كافة الجهات لمواجهة الأخطار ، متمنيا سموه للجميع التوفيق وأن يديم على بلادنا أمنها وآمانها واستقرار في ظل قيادتها الحكيمة.

وقد حضر مراسم توقيع الاتفاقية معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش ووكيل الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله القاضي ومدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء راشد المري ومدير مركز إدارة الأزمات والكوارث بالمنطقة الشرقية العقيد محمد بن سعود الحاضر.