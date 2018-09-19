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أمانة الشرقية: إقامة متنزه بري “مؤقت” على مساحة 6 مليون متر مربع…وآلية إلكترونية جديدة لتنظيم مناطق التخييم

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أمانة الشرقية: إقامة متنزه بري “مؤقت” على مساحة 6 مليون متر مربع…وآلية إلكترونية جديدة لتنظيم مناطق التخييم

أمانة الشرقية: إقامة متنزه بري “مؤقت” على مساحة 6 مليون متر مربع…وآلية إلكترونية جديدة لتنظيم مناطق التخييم
http://almnatiq.net/?p=633248
المناطق _ الدمام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تجهيز موقع “مؤقت” للمنتزه البري، والذي تم تخصيصه لإقامة المخيمات التي تقام في موسم الشتاء والربيع من كل عام، فيما أكدت على أن هذه الخطوة تهدف لوضع تنظيم جديد لتنظيم مناطق التخييم، والتي تضمن خدمة المتنزهين بشكل أفضل.

وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أنه تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة شخصية من قبل سمو نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، قامت أمانة الشرقية بتخصيص أرض بمساحة 6 مليون متر مربع لإقامة متنزه بري “مؤقت”، بهدف إقامة المخيمات، والتي تلقى رواجا كبيراً في موسم الشتاء والربيع من قبل المواطنين والمقيمين، مشيرا الى أن سمو أمير الشرقية وجه في وقت سابق بإيجاد البدائل وتوفير الأماكن المناسبة للمخيمات لتنظيم العملية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بعد انتشار العديد من المخيمات العشوائية التي تسبب تشوها للمظهر الحضري، والتي قامت الأمانة بإزالتها بالتعاون مع الجهات المعنية بذلك.

وكشف الصفيان أن الموقع الجديد يبعد عن مدينه الدمام 20 كيلو متر، ويقع تحديداً على الطريق الرابط بين طريق الدمام الرياض السريع وطريق المطار، وسيتمكن المواطن و المقيم من الحصول على موقع خاص به للتخييم عبر بوابة أمانة المنطقة الشرقية الالكترونية، من خلال شروط وضوابط سيتم الاعلان عنها قريباً، موضحا أنه سيتم تخصيص رابط على بوابه أمانة المنطقة الشرقية الالكترونية للتسجيل في حال رغبة المتنزهين في الحصول على موقع لإقامة موقع للتخييم.

وذكر أن مساحة المخيم الواحد تتراوح بين 1000 و 1500 متر مربع، والتي تستوعب أعداد كبيرة، وستكون في مكان مناسب وتضمن الخصوصية التامة، إضافة الى أن الموقع الجديد سيتضمن موقع لإقامة فعاليات وأنشطة متنوعة داخل المساحة المخصصة للتنزه، وكذلك سيتم تخصيص مواقع مؤقتة لبعض الجهات المعنية ذات العلاقة، فيما سيتم تأمين حاويات لكل مخيم وفق آلية و ضوابط لضمان نظافة المواقع.

وشدد الصفيان على أن الآلية الجديدة التي سيتم إتباعها في الموقع الجديد ستقضي على العشوائية وستحافظ على المنظر العام من التشوه البصري، وستساهم في تنظيم الرحلات البرية التي يحرص عليها الكثير من المواطنين والمقيمين من خلال توفير مكان مناسب ومهيئ، إضافة الى ضمان التقديم للحصول على طلب إقامة المخيم بشكل إلكتروني ومنظم، لافتاً الى أن هذا يأتي حرصا من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه في توفير جميع سبل الراحة للمواطنين والمقيمين في مثل هذه المواسم والتي يحرصون فيها للتنزه بالأماكن البرية، وكذلك تقديم الخدمات البلدية وبعض الخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.

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