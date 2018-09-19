سمو الأمير يستقبل المواطن خلفان البلوشي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله

المناطق _ الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء المواطن خلفان بن بلال بن سالم البلوشي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى.

وأوضح سموه لوالد المقتول أن قيامه بالتنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير في الدنيا والآخرة وبادرة إنسانية نبيلة وأن العفو والصفح من شيم الرجال.

مضيفاً سموه إن ما عند الله خير وأكبر من كل مكاسب الدنيا وهذا ليس بمستغرب على هذه البلاد ولا على قيادتها وأبنائها التسابق على فعل الخير”.

معرباً سموه عن شكره لجهود لجنة الأصلاح ذات البين ، داعيا الله أن يحمي الوطن وقيادته، ويديم هذه اللحمة المتينة بين مختلف فئات المجتمع السعودي المتكاتف بإذن الله سائلا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يرحم ويغفر للفقيد.