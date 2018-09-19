احدث الأخبار

سمو الأمير يستقبل المواطن خلفان البلوشي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: إقامة متنزه بري “مؤقت” على مساحة 6 مليون متر مربع…وآلية إلكترونية جديدة لتنظيم مناطق التخييم
المنطقة الشرقية
 توقيع اتفاقية بين مركز الأزمات والكوارث بإمارة المنطقة الشرقية وجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل
أبرز المواد
 لجنة توطين الخفجي .. توظيف أكثر من 100 شاب وشابه في سوق العمل
المنطقة الشرقية
 أمير الباحة يزور مزرعة الزيتون بطريق العقيق
أبرز المواد
 الأمير أحمد بن فهد يستقبل معالي مدير جامعة الملك فيصل ووكلاء وعمداء الجامعة
أبرز المواد
 ممثل قنصلية الأردن بتبوك يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني
منطقة تبوك
 كلمة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ88
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة نجران يرفع التهاني للقيادة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ88
منطقة نجران
 نائب أمير مكة يلتقي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة الحديث
منطقة مكة المكرمة
 تكريم الفرق الكشفية المشاركة في الحج بتعليم عسير
منطقة عسير
 41مليونا لـ 10 مشاريع حديثة بتعليم عسير
منطقة عسير
سمو الأمير يستقبل المواطن خلفان البلوشي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله

سمو الأمير يستقبل المواطن خلفان البلوشي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله

أبرز المواد
أمانة الشرقية: إقامة متنزه بري “مؤقت” على مساحة 6 مليون متر مربع…وآلية إلكترونية جديدة لتنظيم مناطق التخييم

أمانة الشرقية: إقامة متنزه بري “مؤقت” على مساحة 6 مليون متر مربع…وآلية إلكترونية جديدة لتنظيم مناطق التخييم

المنطقة الشرقية
توقيع اتفاقية بين مركز الأزمات والكوارث بإمارة المنطقة الشرقية وجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل

توقيع اتفاقية بين مركز الأزمات والكوارث بإمارة المنطقة الشرقية وجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل

أبرز المواد
لجنة توطين الخفجي .. توظيف أكثر من 100 شاب وشابه في سوق العمل

لجنة توطين الخفجي .. توظيف أكثر من 100 شاب وشابه في سوق العمل

المنطقة الشرقية

سمو الأمير يستقبل المواطن خلفان البلوشي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله

سمو الأمير يستقبل المواطن خلفان البلوشي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله
http://almnatiq.net/?p=633251
المناطق _ الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء المواطن خلفان بن بلال بن سالم البلوشي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى.

وأوضح سموه لوالد المقتول أن قيامه بالتنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير في الدنيا والآخرة وبادرة إنسانية نبيلة وأن العفو والصفح من شيم الرجال.

مضيفاً سموه إن ما عند الله خير وأكبر من كل مكاسب الدنيا وهذا ليس بمستغرب على هذه البلاد ولا على قيادتها وأبنائها التسابق على فعل الخير”.

معرباً سموه عن شكره لجهود لجنة الأصلاح ذات البين ، داعيا الله أن يحمي الوطن وقيادته، ويديم هذه اللحمة المتينة بين مختلف فئات المجتمع السعودي المتكاتف بإذن الله سائلا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يرحم ويغفر للفقيد.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية: إقامة متنزه بري “مؤقت” على مساحة 6 مليون متر مربع…وآلية إلكترونية جديدة لتنظيم مناطق التخييم

أمانة الشرقية: إقامة متنزه بري “مؤقت” على مساحة 6 مليون متر مربع…وآلية إلكترونية جديدة لتنظيم مناطق التخييم
توقيع اتفاقية بين مركز الأزمات والكوارث بإمارة المنطقة الشرقية وجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل

توقيع اتفاقية بين مركز الأزمات والكوارث بإمارة المنطقة الشرقية وجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل
لجنة توطين الخفجي .. توظيف أكثر من 100 شاب وشابه في سوق العمل

لجنة توطين الخفجي .. توظيف أكثر من 100 شاب وشابه في سوق العمل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*