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هلال الباحة ينفذ عدة دورات للإسعافات الأولية

هلال الباحة ينفذ عدة دورات للإسعافات الأولية
http://almnatiq.net/?p=633284
المناطق _ الباحة
نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عدة دورات لبرنامج الامير نايف للاسعافات الأولية ومن ضمنها دورة في الإسعافات الأولية لمنسوبي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة استهدفت مشرفي الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة والمرشدين الصحيين بالمدارس باجمالي ( ١٨ ) متدرب وبحضور مساعد مدير عام التعليم بالمنطقة للشؤون المدرسية  عمر بن هجاد الغامدي و تضمنت الدورة عدة مواضيع عن كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي وكيفية التعامل مع الحالات القلبية الطارئة وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور وكذلك نبذه تعريفية عن مبدأ التطوع في الهيئة قدم الدورة المدرب عبدالخالق الزهراني
واوضح المتحدث الاعلامي لمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني  بانه تم التطرق لتطبيق اسعفني الذي تم استحداثه من هيئة الهلال الاحمر السعودي لطلب فرقة اسعافية ونداء استغاثه
من جهتهم اعرب المتدربين عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به هيئة الهلال الاحمر السعودي من عمل انساني لخدمة المواطنين والمقيمين وعلى اقامة الدورة لما تعود عليهم بالفائدة وماتضمنته من فائدة علمية وعملية.

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