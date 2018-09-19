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نائب أمير القصيم يستقبل مدير فرع هيئة الرياضة ورؤساء الأندية

نائب أمير القصيم يستقبل مدير فرع هيئة الرياضة ورؤساء الأندية
http://almnatiq.net/?p=633289
المناطق- بريدة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، أن ما يشهده القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية من تطورٍ ملحوظ ، يأتي بفضل الله ثم بعناية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ , والتي ساهمت بشكل كبير على تتابع إنجازات هذا القطاع في مختلف مجالاته باعتباره شاهد من شواهد رقي الأمم وتقدم الشعوب ومن ضمن ركائز التنمية لوطننا الغالي , مشيراً سموه على أن منطقة القصيم تشهد تطوراً رياضياً ملحوظاً عبر مشاركة ثلاثة أندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في هذه النسخة الإستثنائية والتي تشرفت بحمل اسم سمو ولي العهد ـ يحفظه الله ـ ، وثمن سموه الجهود التي يبذلها معالي المستشار بالديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ في تقدم رياضة الوطن ورقيها , مؤكداً على أن هذا الدعم الكبير الذي تتلقاه الرياضة من القيادة ـ أيدها الله ـ سيكون خير حافز لكافة الأندية المشاركة لبذل مزيداً من الجهود وتمثيل أنديتهم خير تمثيل والتحلي بالروح الرياضية العالية , متمنياً للجميع التوفيق , وداعياً المولى عز وجل أن يديم على هذ البلاد التقدم والنماء .

جاء ذلك خلال استقبال سمو نائب أمير منطقة القصيم , اليوم , في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في المنطقة عبدالعزيز السناني ، يرافقه مدير فرع هيئة الرياضة بالرس عبدالرحمن الزييدي ، ورئيس مجلس إدارة نادي التعاون محمد القاسم ، وأمين عام مجلس إدارة نادي الرائد صالح المرشود ، ورئيس مجلس إدارة نادي الحزم عبدالله المطيري ، الذين قدموا للسلام على سموه وإطلاعه على برامج مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة وجاهزية الأندية المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان , إضافة إلى ما تنفذه من فعاليات وبرامج مختلفة للشباب والمجتمع بالمنطقة .

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