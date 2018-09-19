سياحة نجران تهيئ المواقع الأثرية والتاريخية لاستقبال الزوار خلال إجازة اليوم الوطني

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هيأ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية لاستقبال الزوار خلال إجازة اليوم الوطني ال 88 للمملكة .

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح أنه تم تكليف عدد من الموظفين المؤهلين للعمل خلال فترة إجازة اليوم الوطني 88 لاستقبال الزوار وتقديم الشرح والإيضاح عن تلك الأماكن الأثرية والتاريخية ومدى مكانتها وأهميتها من حيث الآثار والتاريخ وحضارة الشعوب، و سيكون العمل على فترتين صباحية ومسائية حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا والفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة السادسة مساء وذلك في موقع الأخدود الأثري والقصر التاريخي بحي أبا السعود.