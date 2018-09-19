إعلان حكام مباريات الجولة الثالثة في الدوري

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن اسماء حكام مباريات الجولة الثالثة ( جولة الوطن ) التي تنطلق اليوم بمواجهة القادسية والنصر في ملعب القادسية، ويديرها الحكم البرتغالي ارتور سواريس.

ويقود مباراة الشباب والفتح غدا الحكم البولندي راتشكوفسكي ، فيما يقود مباراة التعاون والاتحاد غدا حكم الساحة الويلزي سيمون ايفانز ، ويدير مباراة الهلال والباطن غدا حكم الساحة السلوفيني دامير سكومينا .

ويقود مباراة الاتفاق والفيحاء بعد غد الحكم التشيكي بافل كرالوفيتش ، ومباراة الفيصلي وأحد بعد غد يديرها حكم الساحة الهولندي كيفين بلوم ، أما مباراة الأهلي والحزم بعد غد يديرها حكم الساحة البولندي مارتشينياك ، ومباراة الوحدة والرائد السبت القادم فيديرها الحكم البريطاني مارك كلاتنبيرغ.