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إعلان حكام مباريات الجولة الثالثة في الدوري

إعلان حكام مباريات الجولة الثالثة في الدوري
http://almnatiq.net/?p=633303
المناطق_الرياض

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن اسماء حكام مباريات الجولة الثالثة ( جولة الوطن ) التي تنطلق اليوم بمواجهة القادسية والنصر في ملعب القادسية، ويديرها الحكم البرتغالي ارتور سواريس.
ويقود مباراة الشباب والفتح غدا الحكم البولندي راتشكوفسكي ، فيما يقود مباراة التعاون والاتحاد غدا حكم الساحة الويلزي سيمون ايفانز ، ويدير مباراة الهلال والباطن غدا حكم الساحة السلوفيني دامير سكومينا .
ويقود مباراة الاتفاق والفيحاء بعد غد الحكم التشيكي بافل كرالوفيتش ، ومباراة الفيصلي وأحد بعد غد يديرها حكم الساحة الهولندي كيفين بلوم ، أما مباراة الأهلي والحزم بعد غد يديرها حكم الساحة البولندي مارتشينياك ، ومباراة الوحدة والرائد السبت القادم فيديرها الحكم البريطاني مارك كلاتنبيرغ.

 

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