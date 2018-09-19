رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير يستقبل أعضاء الجمعية الوطنية للمتقاعدين

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في زيارة للمجلس البلدي لأمانة منطقة عسير استقبل رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير أعضاء الجمعية الوطنية للمتقاعدين – فرع الرياض اليوم الاربعـــاء الموافق 1440/01/09هـ وأطلعهم على اعمال ومهام المجلس البلدي وما يقوم به من خدمات للمواطنين موضحا ما قام به المجلس من برامج الخدمة المجتمعية وتواصل وزيارات للجمعيات التعاونية.

وفِي ختام اللقاء شكر اللواء م.محمد ال بريق وفد جمعية المتقاعدين على هذه المبادرة الطيبة متمنيا لهم طيب الإقامة في منطقة عسير.