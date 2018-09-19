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جمعية الرعاية الصحية بتبوك تعقد اجتماعها الأول

جمعية الرعاية الصحية بتبوك تعقد اجتماعها الأول
http://almnatiq.net/?p=633327
المناطق_تبوك
عقدت الجمعية العمومية للجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك اجتماعها الأول برئاسة رئيس مجلس إدارتها الدكتور إبراهيم بن عبدالله التدلاوي وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر مركز جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعي .
وافتتح الاجتماع رئيس مجلس إدارة الجمعية بكلمة رحب فيها بالجميع ثم قدم عرض تعريفي عن إنجازات الجمعية لعام 2017 استعرض فيه أهم إنجازات المشاريع وما تم تنفيذه من بنود الخطة الاستراتيجية للجمعية واستعرض بعد ذلك التقرير المحاسب القانوني وما اشتملت عليه الميزانية لعام 2017 م , كما ناقش الإجتماع المبادرات والمشاريع التي تسعى الجميعية إلى تحقيقها خلال الفترة القادمة.

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