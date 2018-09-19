“الترفيه” تقدم لأهالي جنوب المملكة فعاليات مميزة في اليوم الوطني

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تقدم الهيئة العامة للترفيه, عدداً من الفعاليات المميزة في المنطقة الجنوبية بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة، وذلك في كل من الباحة وأبها وجازان ونجران، وتتضمن عروضاً فولوكلورية وفنية مستوحاة من تراث المنطقة وموجهة إلى كل فئات المجتمع بهدف إتاحة الفرصة للجميع للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وسيكون سكان أبها والباحة على موعد مع فعالية “طلعة وطنية” التي تستمر أربعة أيام من 21 إلى 24 سبتمبر، والتي تشمل عروضاً ستقام في أبرز أماكن المدينتين هما شارع الفن في أبها، وغابة رغدان في الباحة, إذ حرصت الهيئة على توفير فرص ترفيهية شاملة ومتنوعة تتماشى مع أفضل المعايير، كما تتضمن فعالية “طلعة وطنية” في نسختها الثالثة العديد من العروض الفلكلورية والتقنية بالإضافة إلى عروض الطبول المعلقة والشاشة الطائرة ونخلة الوفاء والعلم العملاق التفاعلي، وستحكي العروض مجتمعة قصة وطننا الغالي، كما ستقدم لمحة عن مواهب الشباب السعودي المتعددة.

كما ستضم الفعاليات عروضاً مختلفة ومسابقات موجهة إلى الكبار والصغار, إلى جانب الأكلات الشعبية والمنتجات التي صنعت بأيد سعودية والتي سيتم بيعها خلال الفعالية.

فيما ستحتضن مدينة نجران فعالية “يوم الفخر” لمدة 3 أيام من 21 حتى 23 سبتمبر في وحدة الملاعب، وهي واحدة من أبرز الفعاليات التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه، وتتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية المتنوعة التي حضّرت خصيصاً لهذه المناسبة، والتي من المتوقع أن يحضرها أكثر من 25 ألف زائر.

وتتميز الفعالية بأنشطتها المتنوعة من أوبريت مقدم من منشدي منطقة نجران، إلى السينما المفتوحة عبر شاشات عرض كبيرة، بالإضافة إلى الرسم عن طريق الرمل، التي تقام للمرة الأولى في نجران إلى جانب ركن خاص لسوق المأكولات الشعبية وعروض خاصة للمواهب، فيما ستشهد سماء نجران في وتحديداً من منتزه أبا الرشاش فرصة رؤية الألعاب النارية، التي تطلق بهذه المناسبة.

وفي جازان, سيلتقي سكان المنطقة على شواطئ المدينة لمدة ثلاثة أيام في فعالية “المهرجان التراثي الوطني” الذي سيقام في الكورنيش الشمالي من 21 وحتى 23 سبتمبر, وسيشهد المهرجان فعاليات متنوعة أبرزها عرض الطبخ الصامت الذي تقدمه مجموعة من الطهاة على المسرح في ظل تفاعل مباشر مع الجمهور، كما ستقام على المسرح أيضاً مسابقة طبخ للأسر المنتجة التي ستقدم ألذ المأكولات من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى عروض ليزر على وقع الأغاني الوطنية.

وستقدّم ست فرق رقصات فلكلورية شعبية مختلفة، من تراث مناطق المملكة مثل رقصة الشلة والمعشي وجحلي ورقص الزيفة والعزاوي والدانة، كذلك سيتم عرض أغانٍ وطنية، وستتضمن الفعالية أيضاً عرض ستاند اب كوميدي، في حين ستختلط ألوان راية الوطن وشعار السيفين والنخلة مع عرض فرقة كوابيس السعودية التي كانت قد لفتت موهبة أعضائها الأنظار إليها.

كما خصصت الهيئة العامة للترفيه 50 ركناً للأسر المنتجة من منطقة جازان لتقديم ألذ الأطباق المتنوعة بحسب كل منطقة وما تشتهر به، إلى جانب ركن خاص بالشباب المبدعين في الجرافيك والرسم الحر, كذلك سيستمتع الجميع بعروض الألعاب النارية عند شاطئ الكورنيش الشمالي الذي يعدّ من أجمل شواطئ المملكة ويعد مقصداً مهماً لسكان المنطقة.

ودعت الهيئة العامة للترفيه الجميع إلى زيارة موقع روزنامة اليوم الوطني www.roznamah.sa ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي Roznamah_sa@ أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابطhttps://land.ly/mnipN9 للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في الروزنامة.