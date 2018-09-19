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100 فنان تشكيلي يستعرضون أعمالهم في جادة الفن ببيشة

100 فنان تشكيلي يستعرضون أعمالهم في جادة الفن ببيشة
http://almnatiq.net/?p=633332
المناطق_واس

استقطبت “جادة الفن” بمحافظة بيشة التي تنظم ضمن فعاليات مهرجان الصفري المهتمين والزوار ومحبي الفنون، وتتيح مشاهدة مجموعة منوعة من الأعمال الفنية التشكيلية لـ 100 فنان وفنانة في الرسم والتصوير والنحت ، وتقديم معارض وورش فنية.

وشملت الجادة, عرض أنواع مختلفة من المنحوتات والرسوم والأشغال اليدوية وذلك على طريق ممتد بطول 50 متراً صمم على هيئة لوحة فنية تشمل فعاليات الجادة اليومية مسابقات ومرسم حر للأطفال.

من جانبه أوضح صاحب فكرة جادة الفن مدير عام المهرجان محمد الشهراني, أن كل ما يتم تقديمه وعرضه بجادة الفن يأتي رغبة لعرض كل ما يلزم لتأصيل تلك الفنون وإتاحة الفرصة للمواهب في إبراز قدراتهم وموهبتهم الفنية المختلفة، وإتاحة الفرصة لجميع الأطفال الزائرين للمهرجان للمشاركة وإبراز مواهبهم في الرسم والتلوين، إضافة إلى تخصيص مسابقات يومية تفاعلية، منوها بأن جادة الفن مستمرة في تقديم الأعمال واستقطاب المواهب.

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