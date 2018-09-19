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“بلدي الرياض” ينسق مع أمانة العاصمة لتحويل شارع التخصصي لشارع نموذجي لذوي الاحتياجات الخاصة

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“بلدي الرياض” ينسق مع أمانة العاصمة لتحويل شارع التخصصي لشارع نموذجي لذوي الاحتياجات الخاصة

“بلدي الرياض” ينسق مع أمانة العاصمة لتحويل شارع التخصصي لشارع نموذجي لذوي الاحتياجات الخاصة
http://almnatiq.net/?p=633343
المناطق_الرياض

ينسق المجلس البلدي لمدينة الرياض مع أمانة المنطقة حاليا السبل الكفيلة بتحويل شارع التخصصي بالعاصمة إلى شارع نموذجي لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويشير هذا التوجه إلى إحدى أبرز توصيات “ورشة عمل الأرصفة لذوي الاحتياجات الخاصة.. الواقع والحلول”، والتي نظمها المجلس البلدي كأحد برامجه النوعية في لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، وبمشاركة عدد من أعضاء المجلس، ومختصين من الأمانة، وهيئة تطوير الرياض، وعدد من الأكاديميين وأساتذة الجامعات المختصين في الاستشارات الهندسية.

وشملت ورشة العمل عرض تقرير مصور حول واقع الأرصفة، وورقة عمل خاصة بمعايير الأرصفة في دليل الكود السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى رفع لواقع الحال وما تطبقه أمانة العاصمة من معايير.

وخرجت ورشة العمل بمجموعة من التوصيات التي تهدف في مجملها إلى تهيئة البنية التحتية للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، والالتزام بتطبيق الكود السعودي لذوي الإعاقة، ومراقبة المنشآت لضمان التزامها بمعايير الوصول الشامل.

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