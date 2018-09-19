انطلاق مركز طموح للأيتام ببريدة ببرامج تهدف للارتقاء بالطلاب وتفوقهم

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انطلقت فعاليات وبرامج مركز طموح التابع للجميعة الخيرية لرعاية الأيتام ” أبناء” في موسمها الجديد للعام الدراسي ١٤٤٠ هجرية للطلاب في مراحلهم الثلاث ( الإبتدائية والمتوسطة والثانوية ) .

وشهد رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عبدالرحمن بن محمد البليهي وبحضور عدد من مسئولي الجمعية ، إنطلاقة الموسم الجديد الذي شمل أيضا احتفائية بتكريم الطلاب وتقديم الجوائز والهدايا لهم .

وبين مدير عام الجمعية الأستاذ سلطان بن محمد الجاسر أن مركز طموح يعتبر محضنا تربويا وتعليميا يعنى بالأيتام التابعين للجمعية وذلك لمدة أربع ساعات يومياً على مدى خمسة أيام في الأسبوع من بداية الفصل الدراسي حتى نهاية الاختبارات ، بالإضافة إلى بعض المناشط التي تقام في الإجازات كالنادي الصيفي بهدف تربية اليتيم وتوجيهه والأخذ بيده حتى يشق طريقه في الحياة بتميز واعتزاز .

وأضاف وكذلك العناية المستمرة بمتطلباته الدراسية وتحصيله العلمي ومساعدته في حل واجباته ومذاكرة دروسه ، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الترفيهي ، والعناية الحانية التي تعوضه عن فقد والده وتخفف شعوره بالحرمان ، وتعزيز المستوى الثقافي لديه من خلال البرامج الثقافية والدورات وتنظيم الزيارات والاستضافة والرحلات داخل وخارج المنطقة .

مؤكداً أن المركز انطلق في العام الدراسي الحالي بحزمة برامج تكتسي حلة جديدة تتسم بالتطوير والتجديد وملامسة تطورات الحياة اليومية ، مشيراً إلى أن جميع طلاب المركز قد تحسنت مستوياتهم التعليمية في العام الدراسي الماضي بنسبة ١٠٠٪؜ ففي كل عام يحقق الطلاب التفوق دراسياً خلال عمر المركز والبالغ ٢٢ عاماً .