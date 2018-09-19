مدير سجون منطقة تبوك: اليوم الوطني تذكير بمناسبة تاريخية لتوحيد المملكة

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رفع مدير السجون بمنطقة تبوك العقيد سلمان بن محمد العتيبي باسمه ونيابة عن منسوبي السجون بمنطقة تبوك عن خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وعلى ما تحقق من إنجازات وطنية في التنمية الشاملة على مستوى الوطن والمواطن.

وقال العتيبي بهذه المناسبة : تحل ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين لبلادنا الغالية وفيه يتذكر كل مواطن سعودي وبكل فخر واعتزاز هذه المناسبة التاريخية , لتوحيد المملكة على يد المغفور له إن شاء الله جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيّب الله ثراه.

وسأل المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة أعواماً مديدة ونحن نرفل في أثواب الصحة والأمن والأمان.