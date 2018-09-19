مركز التميز بتعليم تبوك يخصص جائزة لأفضل منتج إعلامي لليوم الوطني

المناطق_تبوك

أطلق مركز التميز بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مسابقة جائزة التميز لأفضل منتج إعلامي مرئي عن اليوم الوطني الـــ88 للمملكة العربية السعودية الذي يوافق الأحد المقبل وذلك لجميع مدارس المنطقة بنين وبنات ورياض أطفال .

وأوضح مدير مركز التميز بتعليم تبوك الدكتور خالد العنزي أن المسابقة تهدف إلى تنمية الخبرات العلمية والعملية التقنية واستثمارها في تعزيز الانتماء للوطن وطاعة ولاة الأمر ، مشيرا إلى أنها تشمل مدارس منطقة تبوك ، البنين والبنات ورياض الأطفال .