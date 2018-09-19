مركز التميز بتعليم تبوك يخصص جائزة لأفضل منتج إعلامي لليوم الوطني

أطلق مركز التميز بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مسابقة جائزة التميز لأفضل منتج إعلامي مرئي عن اليوم الوطني الـــ88 للمملكة العربية السعودية الذي يوافق الأحد المقبل وذلك لجميع مدارس المنطقة بنين وبنات ورياض أطفال .
وأوضح مدير مركز التميز بتعليم تبوك الدكتور خالد العنزي أن المسابقة تهدف إلى تنمية الخبرات العلمية والعملية التقنية واستثمارها في تعزيز الانتماء للوطن وطاعة ولاة الأمر ، مشيرا إلى أنها تشمل مدارس منطقة تبوك ، البنين والبنات ورياض الأطفال .
وبين أن المركز وضع عدداً من الشروط والضوابط ستخضع لها المادة الإعلامية المرئية أثناء تحكيمها ومنها أن لا تزيد مدتها عن 90 ثانية وتحتوي على صورة المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – وصورة العلم السعودي وكذلك اختيار المؤثرات الصوتية المناسبة وأصالة الفكرة مع مراعاة الحقوق الفكرية وعدم نسخها من أحد الأفلام وإدراج اسم المدرسة في نهاية العرض ، وإرسالها على البريد الإلكتروني لمركز التمي tmayuztuu@gmail.com ،لافتاً النظر إلى أن آخر موعد لاستقبال المشاركات يوم الخميس الموافق 17 / 1 / 1440هـ في حين سيكون التكريم لأفضل ثلاث مشاركات بجوائز مقدمة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك .
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