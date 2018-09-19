محافظ أملج : اليوم الوطني مناسبة كبيرة جُمعت فيها الكلمة ووحُدت الفرقة

المناطق_فايز السميري

أكد محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي أنّ اليوم الوطني مناسبة كبيرة وحدث أكبر، ففي هذا اليوم وحدت الأطراف المترامية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز – طيّب الله ثراه – الذي وحّد الفرقة وجمع الكلمة لرفعة ونمو وتطور وبناء هذا الوطن الغالي، وواصل من بعده أبناؤه البررة مسيرة التطور والتنمية وصولاً للعهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- .

وقال محافظ أملج بهذه المناسبة :” يشرفني أن أرفع التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، والأسرة المالكة والشعب السعودي النبيل، وأسأل الله أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها وقادتها وتلاحمها .