أملج واسبوع من الفعاليات الوطنية

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عقدت لجنة التنمية السياحية اجتماعها برئاسة محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي لوضع الترتيبات النهائية لاحتفالات املج بمناسبة اليوم الوطني ٨٨ والتي تمتد لاسبوع.

وأوضح نائب رئيس لجنة التنمية السياحية اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني ان هناك حزمة من الفعاليات بهذه المناسبة تستمر لمدة اسبوع تبدأ من يوم الاحد باستقبال القلعة التاريخية للزوار والمتنزهين على فترتين صباحية ومسائية بشكل يومي ومسيرة للخيول تنطلق بعد صلاة العصر من دوار الحوراء شمال منتزه الدقم حتى مسرح الاحتفال وفي يوم الاثنين حملة توعوية للحفاظ على البيئة بالشراكة مع رابطة املج البيئة على شاطئ الحسي جنوب املج وفي يوم الثلاثاء مسيرة للادارات الحكومية والجهات المشاركة من دوار النورس وحتى منتزه الدقم وبعد صلاة العشاء يقام الحفل الخطابي لاحتفال الاهالي بهذه المناسبة الوطنية ويشتمل على العديد من الفقرات المتنوعة من الكلمات والقصائد والالوان الشعبية اضافة الى ركن الجهات المشاركة ومرسم الطفل ومن يوم الخميس الى السبت فعاليات في القلعة التاريخية تشتمل على معارض تراثية بحرية وحرف يدوية وفنون تشكيلية واضاف ان هناك سحوبات على جوائز قيمة لحضور الحفل الخطابي.

من جهته ذكر مدير مكتب الاثار احمد العلاطي ان القلعة التاريخية تستقبل الزوار وطلاب المدارس للتعرف على المعروضات البحرية والمقتنيات التراثية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشر ومن الخامسة عصر الى الساعة العاشرة مساء من الاحد القادم الى السبت ماعدا يوم الثلاثاء فترة صباحية بالاضافة الى الفعاليات المصاحبة في اخر ثلاث ايام.