احدث الأخبار

وكيل محافظ ضباء ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الحويطي
منطقة تبوك
 مدير سجون منطقة تبوك: اليوم الوطني تذكير بمناسبة تاريخية لتوحيد المملكة
أبرز المواد
 محافظ أملج : اليوم الوطني مناسبة كبيرة جُمعت فيها الكلمة ووحُدت الفرقة
أبرز المواد
 مركز التميز بتعليم تبوك يخصص جائزة لأفضل منتج إعلامي لليوم الوطني
أبرز المواد
 محافظ أملج يطمئن على صحة الإعلامي فايز السميري
منطقة تبوك
 أحمد موسى يقود النصر لاستعادة الصدارة «مؤقتا» بهاتريك في القادسية
أبرز المواد
 «صحة جدة» تكشف ملابسات إتلاف 420 جرعة تطعيم مخصصة للأطفال
أبرز المواد
 ترقية العنزي مديراً لفرع الهيئة العامة للرياضة بتبوك
منطقة تبوك
 رئيس المجلس البلدي بتبوك : تتجلى في اليوم الوطني همم الرجال وعزم الأبطال
منطقة تبوك
 أمير الجوف تفقد موقع احتفالات المنطقة باليوم الوطني
أبرز المواد
 قائد حرس الحدود بمنطقة تبوك : اليوم الوطني شاهد على مسيرة النهضة الدائمة للوطن
أبرز المواد
 سوء النظافة يحيل 6موظفين بالمراكز الصحية ببيشة للتحقيق
أبرز المواد
وكيل محافظ ضباء ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الحويطي

وكيل محافظ ضباء ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الحويطي

منطقة تبوك
مدير سجون منطقة تبوك: اليوم الوطني تذكير بمناسبة تاريخية لتوحيد المملكة

مدير سجون منطقة تبوك: اليوم الوطني تذكير بمناسبة تاريخية لتوحيد المملكة

أبرز المواد
محافظ أملج : اليوم الوطني مناسبة كبيرة جُمعت فيها الكلمة ووحُدت الفرقة

محافظ أملج : اليوم الوطني مناسبة كبيرة جُمعت فيها الكلمة ووحُدت الفرقة

أبرز المواد
مركز التميز بتعليم تبوك يخصص جائزة لأفضل منتج إعلامي لليوم الوطني

مركز التميز بتعليم تبوك يخصص جائزة لأفضل منتج إعلامي لليوم الوطني

أبرز المواد

وكيل محافظ ضباء ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الحويطي

وكيل محافظ ضباء ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الحويطي
http://almnatiq.net/?p=633388
المناطق_على العميري
نقل وكيل محافظ محافظة ضباء الكابتن محمود الحربي تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز  أمير منطقة تبوك ، لذوي الشهيد محمد سليمان حمود الموسي الحويطي الذي استُشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وقال الحربي لدى زيارته مجلس العزاء في قرية شواق إن شهادته وسام على صدورنا جميعًا. والحمد لله دافع عن دينه وبلاده وأرضه.. وهذا فخر وعز و ندعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته”.
من جانبهم، عبّر ذوي الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن هذا الوطن الغالي.

روابط ذات صلة

مدير سجون منطقة تبوك: اليوم الوطني تذكير بمناسبة تاريخية لتوحيد المملكة

مدير سجون منطقة تبوك: اليوم الوطني تذكير بمناسبة تاريخية لتوحيد المملكة
محافظ أملج : اليوم الوطني مناسبة كبيرة جُمعت فيها الكلمة ووحُدت الفرقة

محافظ أملج : اليوم الوطني مناسبة كبيرة جُمعت فيها الكلمة ووحُدت الفرقة
مركز التميز بتعليم تبوك يخصص جائزة لأفضل منتج إعلامي لليوم الوطني

مركز التميز بتعليم تبوك يخصص جائزة لأفضل منتج إعلامي لليوم الوطني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*