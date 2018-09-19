وكيل محافظ ضباء ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الحويطي

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نقل وكيل محافظ محافظة ضباء الكابتن محمود الحربي تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، لذوي الشهيد محمد سليمان حمود الموسي الحويطي الذي استُشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وقال الحربي لدى زيارته مجلس العزاء في قرية شواق إن شهادته وسام على صدورنا جميعًا. والحمد لله دافع عن دينه وبلاده وأرضه.. وهذا فخر وعز و ندعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته”.

من جانبهم، عبّر ذوي الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن هذا الوطن الغالي.