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وكيل إمارة جازان للتنمية يؤدي صلاة الميت على الشهيد “زيد”

وكيل إمارة جازان للتنمية يؤدي صلاة الميت على الشهيد “زيد”

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وكيل إمارة جازان للتنمية يؤدي صلاة الميت على الشهيد “زيد”

وكيل إمارة جازان للتنمية يؤدي صلاة الميت على الشهيد “زيد”
http://almnatiq.net/?p=633393
المناطق_فضة آل عطيف
أدى وكيل الإمارة لتنمية بمنطقة جازان  خالد عبدالعزيز القصيبي ، بعد صلاة عصر اليوم، بجامع قرية الدريعية بمحافظة صامطة ، صلاة الميت على الشهيد الرقيب علي مساوى علي زيد ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
ونقل وكيل الإمارة لتنمية تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين لوالد وذوي الشهيد.
ونقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان،وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لأسرة شهيد الواجب، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد “زيد “عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده – رحمه الله – في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة للشؤن التنمية محافظ صامطة أحمد عبدالله زعله ، وقائد القوة البحرية العميد بحري ركن محمد عِوَض الشهري  ، وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية ، والمشايخ والأهالي.

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