أدى وكيل إمارة جازان المساعد للحقوق علي بن حسين عقبل , عقب صلاة عصر اليوم بجامع الدحمان بمحافظة أحد المسارحة , صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي عبدالرحمن بن علي الشبيلي ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي في منطقة جازان دفاعاً عن دينه ووطنه.
وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة المساعد ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد.
كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم , عبر ذوو الشهيد ، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ , مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة , سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.
وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة , محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي ومديرو الإدارات الحكومية وجموع من الأهالي.
وكيل إمارة جازان للحقوق يؤدي صلاة الميت على الشهيد “الشبيلي”
أدى وكيل إمارة جازان المساعد للحقوق علي بن حسين عقبل , عقب صلاة عصر اليوم بجامع الدحمان بمحافظة أحد المسارحة , صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي عبدالرحمن بن علي الشبيلي ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي في منطقة جازان دفاعاً عن دينه ووطنه.
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