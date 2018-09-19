وكيل إمارة جازان للحقوق يؤدي صلاة الميت على الشهيد “الشبيلي”

المناطق_فضة آل عطيف

أدى وكيل إمارة جازان المساعد للحقوق علي بن حسين عقبل , عقب صلاة عصر اليوم بجامع الدحمان بمحافظة أحد المسارحة , صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي عبدالرحمن بن علي الشبيلي ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي في منطقة جازان دفاعاً عن دينه ووطنه.

وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة المساعد ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم , عبر ذوو الشهيد ، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ , مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة , سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة , محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي ومديرو الإدارات الحكومية وجموع من الأهالي.