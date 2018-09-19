احدث الأخبار

أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير ووكلاء جامعة جازان
أبرز المواد
 ثانوية الملك سعود بدومة الجندل تتميز باحتفالات اليوم الوطني 88
أبرز المواد
 وكيل إمارة جازان للحقوق يؤدي صلاة الميت على الشهيد “الشبيلي”
أبرز المواد
 وكيل إمارة جازان للتنمية يؤدي صلاة الميت على الشهيد “زيد”
أبرز المواد
 أملج واسبوع من الفعاليات الوطنية
منطقة تبوك
 وكيل محافظ ضباء ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الحويطي
منطقة تبوك
 مدير سجون منطقة تبوك: اليوم الوطني تذكير بمناسبة تاريخية لتوحيد المملكة
أبرز المواد
 محافظ أملج : اليوم الوطني مناسبة كبيرة جُمعت فيها الكلمة ووحُدت الفرقة
أبرز المواد
 مركز التميز بتعليم تبوك يخصص جائزة لأفضل منتج إعلامي لليوم الوطني
أبرز المواد
 محافظ أملج يطمئن على صحة الإعلامي فايز السميري
منطقة تبوك
 أحمد موسى يقود النصر لاستعادة الصدارة «مؤقتا» بهاتريك في القادسية
أبرز المواد
 «صحة جدة» تكشف ملابسات إتلاف 420 جرعة تطعيم مخصصة للأطفال
أبرز المواد
أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير ووكلاء جامعة جازان

أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير ووكلاء جامعة جازان

أبرز المواد
ثانوية الملك سعود بدومة الجندل تتميز باحتفالات اليوم الوطني 88

ثانوية الملك سعود بدومة الجندل تتميز باحتفالات اليوم الوطني 88

أبرز المواد
وكيل إمارة جازان للحقوق يؤدي صلاة الميت على الشهيد “الشبيلي”

وكيل إمارة جازان للحقوق يؤدي صلاة الميت على الشهيد “الشبيلي”

أبرز المواد
وكيل إمارة جازان للتنمية يؤدي صلاة الميت على الشهيد “زيد”

وكيل إمارة جازان للتنمية يؤدي صلاة الميت على الشهيد “زيد”

أبرز المواد

أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير ووكلاء جامعة جازان

أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير ووكلاء جامعة جازان
http://almnatiq.net/?p=633397
المناطق_فضة آل عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم, معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكلاء الجامعة, وعدد من أعضاء هيئة التدريس, بمناسبة حصول الجامعة على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي من قبل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لمدة أربع سنوات.
وهنأ سموه في مستهل اللقاء معالي مدير الجامعة والحضور بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يمدهم جميعاً بعونه وتوفيقه لتحقيق المزيد من التميز والنجاح في شتى المجالات والتخصصات والأعمال والخدمات التي تقدمها الجامعة.
ووجه سمو أمير منطقة جازان بأهمية توحيد الجهود ومضاعفتها والعمل الجاد لتأدية رسالة الجامعة على الوجه المطلوب, مبدياً إعجابه بما حققته جامعة جازان منذ تأسيسها، راجياً للقائمين عليها مزيداً من التوفيق والسداد, منوهاً بما قدمته وتقدمه الجامعة من خدمات علمية ودورها البارز في خدمة المجتمع.
من جانبه, قدم معالي مدير جامعة جازان خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, وسمو أمير المنطقة بالنيابة على ما يقدمانه من دعم ومتابعة مباشرة للجامعة الأمر الذي كان من ثماره تحقيق الجامعة لهذا الإنجاز , الذي يعد اعترافاً بجودة عملياتها الأكاديمية والإدارية والبحثية وبرهاناً على العمل المؤسسي الذي تنتهجه الجامعة في ممارساتها، ومواصلة تحقيق أهدافها ورؤيتها الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية الوطن الطموحة 2030م.
وأكد الدكتور القحطاني حرص جامعة جازان على تحقيق كل ما يخدم العملية التعليمية, والإنجازات والنجاحات المرجوة بما يحقق توجيهات ولاة الأمر – أيدهم الله – ويلبي احتياجات أهالي المنطقة بوجه خاص والمملكة بوجه عام.

روابط ذات صلة

ثانوية الملك سعود بدومة الجندل تتميز باحتفالات اليوم الوطني 88

ثانوية الملك سعود بدومة الجندل تتميز باحتفالات اليوم الوطني 88
وكيل إمارة جازان للحقوق يؤدي صلاة الميت على الشهيد “الشبيلي”

وكيل إمارة جازان للحقوق يؤدي صلاة الميت على الشهيد “الشبيلي”
وكيل إمارة جازان للتنمية يؤدي صلاة الميت على الشهيد “زيد”

وكيل إمارة جازان للتنمية يؤدي صلاة الميت على الشهيد “زيد”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*