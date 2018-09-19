أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير ووكلاء جامعة جازان

المناطق_فضة آل عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم, معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكلاء الجامعة, وعدد من أعضاء هيئة التدريس, بمناسبة حصول الجامعة على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي من قبل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لمدة أربع سنوات.

وهنأ سموه في مستهل اللقاء معالي مدير الجامعة والحضور بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يمدهم جميعاً بعونه وتوفيقه لتحقيق المزيد من التميز والنجاح في شتى المجالات والتخصصات والأعمال والخدمات التي تقدمها الجامعة.

ووجه سمو أمير منطقة جازان بأهمية توحيد الجهود ومضاعفتها والعمل الجاد لتأدية رسالة الجامعة على الوجه المطلوب, مبدياً إعجابه بما حققته جامعة جازان منذ تأسيسها، راجياً للقائمين عليها مزيداً من التوفيق والسداد, منوهاً بما قدمته وتقدمه الجامعة من خدمات علمية ودورها البارز في خدمة المجتمع.

من جانبه, قدم معالي مدير جامعة جازان خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, وسمو أمير المنطقة بالنيابة على ما يقدمانه من دعم ومتابعة مباشرة للجامعة الأمر الذي كان من ثماره تحقيق الجامعة لهذا الإنجاز , الذي يعد اعترافاً بجودة عملياتها الأكاديمية والإدارية والبحثية وبرهاناً على العمل المؤسسي الذي تنتهجه الجامعة في ممارساتها، ومواصلة تحقيق أهدافها ورؤيتها الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية الوطن الطموحة 2030م.

وأكد الدكتور القحطاني حرص جامعة جازان على تحقيق كل ما يخدم العملية التعليمية, والإنجازات والنجاحات المرجوة بما يحقق توجيهات ولاة الأمر – أيدهم الله – ويلبي احتياجات أهالي المنطقة بوجه خاص والمملكة بوجه عام.