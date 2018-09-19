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ثانوية الملك سعود بدومة الجندل تتميز باحتفالات اليوم الوطني 88

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ثانوية الملك سعود بدومة الجندل تتميز باحتفالات اليوم الوطني 88

ثانوية الملك سعود بدومة الجندل تتميز باحتفالات اليوم الوطني 88
http://almnatiq.net/?p=633400
المناطق_الجوف

تميزت مدرسة الملك سعود الثانوية بمحافظة دومة الجندل بالجوف باحتفالات اليوم الوطني السعودي 88 بقيادة الاستاذ حمد بن مبارك الجباب ومشاركة نخبة من المعلمين ومجموعة كبيرة من الطلاب بإشراف المشرف المتابع الأستاذ محمد بن خلف الفلاح ومشرف النشاط الأستاذ محمد بن شاكر الجباب  .
وكانت البرامج بإشراف رائد النشاط
الأستاذ هشام الحواس وعدد من المعلمين وهم وكيل المدرسة الأستاذ فيصل الشمري والأستاذ عبدالله الدهاش والأستاذ ياسر البادي والأستاذ زياد الزارع والأستاذ عبدالعزيز النصيري والأستاذ سلمان العمري والفرقة الكشفية بقيادة الأستاذ نايف الدرع  .

والبرامج هي قلمي يفخر منجزات وطني ( رسائل تعبيرية للطلاب ) و مبادرة شاركنا بصورة للوطن ( وسم موجه للمجتمع بشكل عام للمشاركة بصور تعبيرية بهذه المناسبة )
ومبادرة أغرد للوطن ( كتاب يحتوي مساحات في صفحاته يسطر فيها رجال الميدان التربوي مشاعرهم تجاه الوطن و تنشر بحساب المدرسة وتوزيع الأعلام في الميادين الخارجية وتلوين واجهة المدرسة بلون الوطن الأخضر وتكريم أبناء المرابطين في الحد الجنوبي وفقرة العرضة السعودية .
وتم زيارة فرقة الكشافة ( فرسان سعود ) لعدة جهات منها محافظ دومة الجندل د.طلال التمياط والدفاع المدني و الجمعية الخيرية و مكتب التعليم بدومة الجندل  .
كما تم الاحتفاء مع طلاب المدرسة ثانوية دومة الجندل للتعليم المستمر ( الليلية ) حيث شارك الجميع بهذه المناسبة الغالية  .

وقدم قائد المدرسة الأستاذ حمد الجباب شكره وتقديره لجميع المشاركين في احتفالات اليوم الوطني 88 من المعلمين و الطلاب وأولياء الأمور مقدما شكره للاستاذ خالد الدهاش بتقديم كيكة اليوم الوطني وشكره للمشرف المتابع ومنسوبي مكتب التعليم وإدارة التعليم سائلا الله أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وأستقرارانا انه سميع مجيب الدعاء  .

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