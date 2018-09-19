أمير جازان بالنيابة يتسلم تقريرا عن اعمال محافظة العارضة

المناطق_فضة آل عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة اليوم, محافظ العارضة نايف بن ناصر بن لبدة.

وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بالجميع, متمنياً لهم التوفيق في مهامهم وجهودهم المبذولة لتنفيذ كل ما يحقق التطلعات والطموحات بما يعود بالنفع والفائدة على المحافظة وأبنائها.

وتسلم سموه التقرير الخاص بسير عمل مختلف الجهات الحكومية وما نفذتها تلك الجهات من مشروعات وبرامج خدمية, أبرزها معايير برنامج العارضة مدينة صحية .

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز لشرح مفصل عن المشروعات والخدمات المقدمة لأهالي العارضة وزوارها, التي تحظى بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو أمير منطقة جازان بالنيابة, للنهوض بالمحافظة في جميع المجالات ومنها برنامج المدينة الصحية وجائزة التميز بمجالاتها الأربعة ” الأداء المتميز للأفراد والمؤسسات, والريادة والمبادرات والتفوق الدراسي” وغيرها من المناشط والفعاليات التي شهدتها المحافظة سعياً لتطور وتقدم المحافظة.