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منطقة جازان

الأمير محمد بن ناصر يصل إلى المنطقة بعد تمتعه بإجازته

الأمير محمد بن ناصر يصل إلى المنطقة بعد تمتعه بإجازته
http://almnatiq.net/?p=633406
المناطق_فضة آل عطيف

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم إلى المنطقة بعد تمتع سموه بإجازته السنوية .
وكان في استقبال سموه بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، ومعالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.
كما كان في استقبال سموه وكيل إمارة المنطقة المكلف عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة للشؤون التنموية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ووكيل الإمارة للحقوق علي بن حسين عقيل والوكيل للشؤون الأمنية رياض بن محمد حيدر الشيخ ،وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية ، ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل.

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