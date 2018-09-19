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استمع لمطالبهم واحتياجاتهم التنموية أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل المواطنين

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http://almnatiq.net/?p=633410
المناطق_فضة آل عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، في مجلس الجلسة الأسبوعية بقصر الإمارة، أمس، جموعاً من المواطنين .
واستمع سموه خلال الاستقبال لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون، مؤكداً أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما اللَّه – في التماس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية كافة.
كما كرم الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال الجلسة، الفارس خالد عبد المعطي من محافظة ضمد، وذلك نظير ما قدمه خلال تمثيل المنطقة في رياضة الفروسية وحصوله على مراكز متقدمة على مستوى المملكة.

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