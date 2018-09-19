أمير جازان بالنيابة يستقبل أمين غرفة جازان ولجنة الصيادين بالمنطقة

المناطق_فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم, أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجازان الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري, وأعضاء لجنة الصيادين بالغرفة.

ورحب سموه في بداية اللقاء بأمين عام الغرفة وأعضاء اللجنة, مستمعاً سموه لشرح موجز عن أعمال لجنة الصيادين والمبادرات والأهداف التي تسعى اللجنة لتحقيقها خدمة للمجتمع, من خلال العمل على إيجاد بيئة عمل مناسبة للصيادين, وإيجاد فرص تسويقية, وتحقق مفهوم التكافل الاجتماعي لذوي الدخل المحدود ومساعدتهم على تأهيل مساكنهم بما يتناسب احتياجاتهم, متمنياً لهم سموه التوفيق والسداد في الأعمال التي يقومون بها وتحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبهم, عبر أمين غرفة جازان, وأعضاء لجنة الصيادين بالغرفة عن سعادتهم بلقاء سمو أمير منطقة جازان بالنيابة ، وما يجده الصيادين وغيرهم من أبناء المنطقة من دعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, وسمو أمير المنطقة بالنيابة, بما يساعدهم على مواصلة عملهم في العديد من المهن والحرف التي توارثها أبناء المنطقة من الآباء والأجداد, سائلين الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لكل ما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن.