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لحملة البكالوريوس أو الماجستير .. وظائف إدارية في مؤسسة النقد

لحملة البكالوريوس أو الماجستير .. وظائف إدارية في مؤسسة النقد
http://almnatiq.net/?p=633439
المناطق - الرياض

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن فتح باب التقديم في عدد من الوظائف الإدارية بمسمى (باحث/ أخصائي قانوني) بمقر المؤسسة في الرياض.

وجاءت الشروط على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– يحمل مؤهل بكالوريوس أو ماجستير في تخصص (القانون) بتقدير لا يقل عن جيدجداً أو ما يعادله.

الوصف الوظيفي:

مراجعة الأنظمة والقوانين وإعداد البحوث والدراسات وتقديم الرأي والاستشارات والتوصيات القانونية في الموضوعات المعروضة على الإدارة، ومراجعة العقود والاتفاقيات وإعداد الردود، وتمثيل المؤسسة في الجهات واللجان الخارجية وتمثيل الإدارة في اللجان داخل المؤسسة.

المسئوليات والنشاطات الرئيسية:

– تقديم الاستشارات والدراسات والبحوث القانونية والبحث في المهام المتعلقة في القطاع المالي.
– إعداد ودراسة التعليمات الخاصة بالتطبيق السليم للقواعد والأنظمة والقوانين والمعايير وفقاً لسياسات المؤسسة.
– قياس حجم المخاطر والأضرار التي قد تنشأ عن عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات.
– جمع المعلومات والأدلة اللازمة لإثبات وقوع مخالفة ودراستها.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال تعبئة النموذج على الرابط التالي.

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