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في رسالة مسربة.. قطر تتعهد بـ”فتح أحضانها لإسرائيليين”

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في رسالة مسربة.. قطر تتعهد بـ”فتح أحضانها لإسرائيليين”

في رسالة مسربة.. قطر تتعهد بـ”فتح أحضانها لإسرائيليين”
http://almnatiq.net/?p=633448
المناطق - وكالات

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، أن الرياضيين الإسرائيليين الذي سيشاركون في بطولة العالم للجمباز في الدوحة في أكتوبر المقبل، سيحظون بـ”الترحيب الكامل” كبقية الفرق الأخرى.

وأفادت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن جمعية الجمباز الإسرائيلية تلقت رسالة من الدوحة تقول: “نحن نحب الرياضة ونكرم الرياضيين الذين يمثلون بلادهم كسفراء للسلام والوئام”.

وأضافت الرسالة: “نتعهد ونعد بأن يكون الموقف تجاه إسرائيل مثل أي بلد آخر خلال المسابقات”، مما يعني أن الدوحة ستسمح للاعبين برفع العلم الإسرائيلي، واستخدام رموز هذا العلم، وأبرزها النجمة السداسية.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة للرسالة القطرية الموجهة من الاتحاد القطري للجمباز، إلى جمعية الجمباز الإسرائيلية، وتحمل تاريخ 29 أبريل 2018.

وذكرت القناة أن الرسالة القطرية إلى إسرائيل جاءت بعد ضغط من عضو الكنيست في حزب المستقبل، يوئيل رازبوزوف، الذي طلب من محامين توجيه رسالة إلى قطر بمعاملة الرياضيين الإسرائيليين كغيرهم.

وقال رازبوزوف: “من الطريقة التي صاغوا بها الخطاب، يتضح أن محاولات المقاطعة الرياضية تعرضهم للخطر أكثر من إسرائيل. يجب أن تبقى الرياضة بعيدة عن السياسة”.

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