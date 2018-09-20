لحملة الثانوية والبكالوريوس .. وظائف إدارية شاغرة في نسما للطيران

المناطق - الرياض

أعلنت شركة نسما للطيران عن توفر (12) وظيفة إدارية شاغرة في كل من حائل وبريدة.

وجاءت الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

– مسؤول أمن – وظيفة واحدة – حائل (Safety Officer)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص (السلامة أو الصحة المهنية) أو في تخصص ذو صلة (لا يشترط الخبرة).

– ممثل مبيعات – 10 وظائف – حائل وبريدة (Sales Representative)

المتطلبات: شهادة الثانوية العامة ويفضل من لديه خبرة في نظم الحجوزات GDS و HITT.

– وكيل مبيعات – وظيفة واحدة – حائل (Sales Agent)

المتطلبات: شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن سنتين مع معرفة في نظام مبيعات التذاكر.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط.