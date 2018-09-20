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صحة تبوك تقيم محاضره بعنوان “حقوق وواجبات الممارس الصحي القانونية “.. اليوم الخميس

صحة تبوك تقيم محاضره بعنوان “حقوق وواجبات الممارس الصحي القانونية “.. اليوم الخميس

منطقة تبوك
لحملة الثانوية والبكالوريوس .. وظائف إدارية شاغرة في نسما للطيران

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لحملة الثانوية والبكالوريوس .. وظائف إدارية شاغرة في نسما للطيران

لحملة الثانوية والبكالوريوس .. وظائف إدارية شاغرة في نسما للطيران
http://almnatiq.net/?p=633461
المناطق - الرياض

أعلنت شركة نسما للطيران عن توفر (12) وظيفة إدارية شاغرة في كل من حائل وبريدة.

وجاءت الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

– مسؤول أمن – وظيفة واحدة – حائل (Safety Officer)
المتطلبات: بكالوريوس في تخصص (السلامة أو الصحة المهنية) أو في تخصص ذو صلة (لا يشترط الخبرة).

– ممثل مبيعات – 10 وظائف – حائل وبريدة (Sales Representative)
المتطلبات: شهادة الثانوية العامة ويفضل من لديه خبرة في نظم الحجوزات GDS و HITT.

– وكيل مبيعات – وظيفة واحدة – حائل (Sales Agent)
المتطلبات: شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن سنتين مع معرفة في نظام مبيعات التذاكر.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط.

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