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الأرصاد: الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار

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الأرصاد: الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار

الأرصاد: الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار
http://almnatiq.net/?p=633471
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، في حين تبقى السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تخللها سحب رعدية على منطقتي حائل والقصيم، وتزداد نسبة الرطوبة العالية على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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