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خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الأمريكي

خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=633472
المناطق_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا الإعصار الذي اجتاح جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية وما نتج عنه من وفيات وأضرار .

وقال الملك المفدى : علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية ، وما نتج عنه من وفيات وأضرار ، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق ألم هذا المصاب  لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة وأن لا تروا أي مكروه.

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