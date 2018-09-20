خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الأمريكي

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا الإعصار الذي اجتاح جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية وما نتج عنه من وفيات وأضرار .

وقال الملك المفدى : علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية ، وما نتج عنه من وفيات وأضرار ، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق ألم هذا المصاب لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة وأن لا تروا أي مكروه.