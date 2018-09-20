تفاصيل الوظائف الشاغرة بتعليم محايل عسير

المناطق_عسير

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير عن توفر وظائف شاغرة فئة (أ) على بند الأجور وسيتم شغلها من قوائم المتقدمين على برنامج وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني (ساعد).

ومن شروط التعيين أن تنطبق على المتقدم شروط شغل الوظيفة العامة الواردة في نظام الخدمة المدنية وأن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج (ساعد) وحاصل على مؤهل ثانوية عامة فما دون.

أن يكون لديه رخصة عمومي للعمل سائق وأن لا يقل العمر عن 25 سنة لحراس مدارس البنين ولا يقل عن 35 سنة لحراس مدارس البنات وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وأن يكون لائقاً صحياً (إجتياز الفحص الطبي).

أن لا يكون له سوابق لدى الجهات الأمنية مع ضرورة سلامة الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه عن العمل.

وسيتم التقديم عبر الرابط التالي:

https://eservices.mcs.gov.sa/saed/(S(5lwoll1m01pr0l500qcdzafp))/users/index.aspx

وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 1440/01/09هـ ولمدة 10 أيام.