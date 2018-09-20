الكشف عن التهم المتورط بها المواطن المقبوض عليه من قبل الإنتربول!

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كشفت وزارة التجارة عن سبب ملاحقة الإنتربول السعودي لأحد المواطنين والقبض عليه مؤخراً خارج المملكة، مشيرةً إلى أنه متهم بعمليات نصب واحتيال على العديد من الأشخاص.

عقود تصنيع

وقالت الوزارة، إن المطلوب تورط بإيهام المتعاملين بمزاولة نشاط تجارة التيدرات على أساس توقيع عقود تصنيع صناديق “قلابات” بتكلفة تصل لـ 75 ألفاً.

وأضافت أنه متهم أيضاً بتوقيع عقود استئجار وهمية لمدة 3 سنوات وبعائد شهري مغرٍ يصل لـ 4 آلاف وتقديم ضمانات تتمثل في عقود وكمبيالات أو شيكات “دون رصيد” مع عدم الإيفاء بها.

أخذ الحذر

ودعت وزارة التجارة عموم المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر وعدم الانجراف مع أي ممارسات تجارية خادعة والتقدم للإبلاغ عن المخالفين لمركز البلاغات.

وكان الإنتربول السعودي قد أعلن أمس الأربعاء القبض على مواطن ھارب إلى خارج المملكة ومتھم بعديد من القضايا المالیة.