ألمانيا تغير رأيها بخصوص مبيعات الأسلحة إلى السعودية

ألمانيا تغير رأيها بخصوص مبيعات الأسلحة إلى السعودية

أبرز المواد
تفاصيل الوظائف الشاغرة بتعليم محايل عسير

تفاصيل الوظائف الشاغرة بتعليم محايل عسير

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الأمريكي

خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الأمريكي

أبرز المواد
الأرصاد: الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار

الأرصاد: الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار

أبرز المواد

ألمانيا تغير رأيها بخصوص مبيعات الأسلحة إلى السعودية

ألمانيا تغير رأيها بخصوص مبيعات الأسلحة إلى السعودية
http://almnatiq.net/?p=633481
المناطق_رويترز

كشفت وثيقة حكومية أمس الأربعاء أن برلين وافقت على شحنة أسلحة للسعودية، بعد أن أعلنت أنها ستوقف مبيعات السلاح للدول المشاركة في الحرب على اليمن.

وجاء في رسالة كتبها وزير الاقتصاد بيتر ألتماير للنواب أن “الحكومة وقعت على إرسال شحنة من أنظمة المدفعية. ويمكن للأنظمة التي يتم تثبيتها على المركبات أن ترصد نيران العدو مما يسمح بضربات مضادة دقيقة”.

وذكرت وكالة “رويترز” أن شحنة الأسلحة هي أول شحنة للرياض منذ مارس عندما أعلن ائتلاف المستشارة أنغيلا ميركل الحاكم، .

وتعد ألمانيا، حسب مجموعة “سيبري” للأبحاث، واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للأسلحة في العالم، رغم أن مبيعات الأسلحة لا تزال مسألة حساسة بسبب الحقبة النازية إبان الحرب العالمية الثانية.

روابط ذات صلة

تفاصيل الوظائف الشاغرة بتعليم محايل عسير

تفاصيل الوظائف الشاغرة بتعليم محايل عسير
خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الأمريكي

خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الأمريكي
الأرصاد: الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار

الأرصاد: الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*