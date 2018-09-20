مجموعة شباب سعوديين يصممون لعبة حربية قتالية

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قام مجموعة من أبناء الوطن من الشباب السعوديين، بإنتاج وتصميم لعبة باسم “جنودنا البواسل”، وهي لعبة حربية قتالية استراتيجية تحاكي الدفاع عن الوط، ويأتي إطلاق هذه اللعبة تزامناً مع اليوم الوطني الـ 88 تقديراً لجهود جنود الوطن الأشاوس.

ويقوم مبدأ اللعبة على نمط استراتيجي ليكون لك هدف يلزمك تحقيقه ألا وهو بناء وطنك والدفاع عنه بقيادتك لجيشك بطريقة ذكية، تم تجسيدها على أن يكون لكل لاعب جنود ومشاة وأسلحة نارية دفاعية، وتهدف هذه اللعبة إلى حماية اللاعبين لوطنهم من كيد الأعداء والحاقدين الطامعين في زعزعة أمن الوطن.

وتم إطلاق هذه اللعبة اليوم 20 سبتمبر في منصات Appstore وGoogle Android بتصاميم وجرافيكس عالي الدقة وتحتوي على الكثير من الخصائص في اختيار وحدات عسكرية منوعة وبناء أنظمة دفاع قوية لوطنك، وتتميز هذه اللعبة بأنها أول لعبة حربية دفاعية لجنود المملكة صممت لعشاق الألعاب الاستراتيجية في المملكة.