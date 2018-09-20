آخر تطورات واقعة الطالب المتوفي داخل حافلة مدرسية بـ”سيهات”.. هذا ما فعله والده!

المناطق_متابعات

خرج مصطفى المسلم والد “عبد العزيز” ضحية سائق الحافلة الغافل في سيهات عن صمته وقال إنه أسقط حقه الخاص تجاه السائق منذ اللحظات الأولى لإعلان وفاة نجله مختنقا داخل حافلة مدرسية بعدما نسيه السائق نائما.

تحذير سائق الحافلة

وأوضح أنه تعاقد مع السائق منذ نحو شهر ونصف الشهر لإيصال عبدالعزيز إلى مدرسته وحرص على تحذير سائق الحافلة من التهاون والإهمال ونصحه بضرورة الاهتمام بابنه وقيادة الحافلة بنفسه وعدم الاعتماد على آخرين في هذه المهمة.

ظروفه العملية

وأضاف أن وظيفته وظروفه العملية التي تستلزم الدوام في ساعات مختلفة دعته إلى التعاقد مع السائق وحرص على إيصال عبد العزيز إلى مدرسته في الأسبوع الأول، غير أن ظروف عمله غير الثابت ليلا ونهارا اضطرته للتعاقد مع السائق.

حادثة مماثلة

وأشار المسلم إلى أن نجله تعرض إلى حادثة مماثلة في شتاء العام الماضي بذات الحافلة فأنهى تعاقده مع السائق حتى نهاية العام الدراسي.