احدث الأخبار

“أحضرته بالقوة الجبرية”.. محكمة تُلزم سعوديًا باستخراج جواز سفر لابنته!
أبرز المواد
 اليمن.. تعزيزات عسكرية ضخمة إلى الحديدة
أبرز المواد
 آخر تطورات واقعة الطالب المتوفي داخل حافلة مدرسية بـ”سيهات”.. هذا ما فعله والده!
أبرز المواد
 بسبب “الكوع الطالع” طالبة جامعية تشعل تويتر.. والطالبات يتفاعلن معها بتدشين هاشتاق!
أبرز المواد
 مجموعة شباب سعوديين يصممون لعبة حربية قتالية
أبرز المواد
 نهاية حزينة ودامية لرجل لاحق زوجته في المحكمة
أبرز المواد
 الكشف عن التهم المتورط بها المواطن المقبوض عليه من قبل الإنتربول!
أبرز المواد
 دارة الملك عبدالعزيز تطلق مسابقات ثقافية في اليوم الوطني
أبرز المواد
 ألمانيا تغير رأيها بخصوص مبيعات الأسلحة إلى السعودية
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة بتعليم محايل عسير
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الأمريكي
أبرز المواد
 الأرصاد: الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار
أبرز المواد
“أحضرته بالقوة الجبرية”.. محكمة تُلزم سعوديًا باستخراج جواز سفر لابنته!

“أحضرته بالقوة الجبرية”.. محكمة تُلزم سعوديًا باستخراج جواز سفر لابنته!

أبرز المواد
اليمن.. تعزيزات عسكرية ضخمة إلى الحديدة

اليمن.. تعزيزات عسكرية ضخمة إلى الحديدة

أبرز المواد
آخر تطورات واقعة الطالب المتوفي داخل حافلة مدرسية بـ”سيهات”.. هذا ما فعله والده!

آخر تطورات واقعة الطالب المتوفي داخل حافلة مدرسية بـ”سيهات”.. هذا ما فعله والده!

أبرز المواد
بسبب “الكوع الطالع” طالبة جامعية تشعل تويتر.. والطالبات يتفاعلن معها بتدشين هاشتاق!

بسبب “الكوع الطالع” طالبة جامعية تشعل تويتر.. والطالبات يتفاعلن معها بتدشين هاشتاق!

أبرز المواد

آخر تطورات واقعة الطالب المتوفي داخل حافلة مدرسية بـ”سيهات”.. هذا ما فعله والده!

آخر تطورات واقعة الطالب المتوفي داخل حافلة مدرسية بـ”سيهات”.. هذا ما فعله والده!
http://almnatiq.net/?p=633494
المناطق_متابعات

خرج مصطفى المسلم والد “عبد العزيز” ضحية سائق الحافلة الغافل في سيهات عن صمته وقال إنه أسقط حقه الخاص تجاه السائق منذ اللحظات الأولى لإعلان وفاة نجله مختنقا داخل حافلة مدرسية بعدما نسيه السائق نائما.
تحذير سائق الحافلة
وأوضح أنه تعاقد مع السائق منذ نحو شهر ونصف الشهر لإيصال عبدالعزيز إلى مدرسته وحرص على تحذير سائق الحافلة من التهاون والإهمال ونصحه بضرورة الاهتمام بابنه وقيادة الحافلة بنفسه وعدم الاعتماد على آخرين في هذه المهمة.
ظروفه العملية
وأضاف أن وظيفته وظروفه العملية التي تستلزم الدوام في ساعات مختلفة دعته إلى التعاقد مع السائق وحرص على إيصال عبد العزيز إلى مدرسته في الأسبوع الأول، غير أن ظروف عمله غير الثابت ليلا ونهارا اضطرته للتعاقد مع السائق.
حادثة مماثلة
وأشار المسلم  إلى أن نجله تعرض إلى حادثة مماثلة في شتاء العام الماضي بذات الحافلة فأنهى تعاقده مع السائق حتى نهاية العام الدراسي.

روابط ذات صلة

“أحضرته بالقوة الجبرية”.. محكمة تُلزم سعوديًا باستخراج جواز سفر لابنته!

“أحضرته بالقوة الجبرية”.. محكمة تُلزم سعوديًا باستخراج جواز سفر لابنته!
اليمن.. تعزيزات عسكرية ضخمة إلى الحديدة

اليمن.. تعزيزات عسكرية ضخمة إلى الحديدة
بسبب “الكوع الطالع” طالبة جامعية تشعل تويتر.. والطالبات يتفاعلن معها بتدشين هاشتاق!

بسبب “الكوع الطالع” طالبة جامعية تشعل تويتر.. والطالبات يتفاعلن معها بتدشين هاشتاق!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*