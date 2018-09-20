بسبب “الكوع الطالع” طالبة جامعية تشعل تويتر.. والطالبات يتفاعلن معها بتدشين هاشتاق!

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كتبت طالبة جامعية عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر” للتعبير عن امتعاضها من قرار معاقبتها وأخذ تعهد عليها، بعدما ارتدت “بلوزة” تظهر “كوعها”، ما يعد مخالفة لأنظمة الجامعة.

اسم مستعار

وقالت الطالبة التي لجأت لاسم مستعار، لتمرير شكواها، أن ارتداء الأكمام القصيرة التي أظهرت “كوعها” أمر اعتيادي طالما أنها لم تتسبب في إيذاء الذوق العام، خصوصا أن الأجواء حارة، وأنها تداوم في بيئة تعليمية ليست مختلطة.

عقوبة إدارية

وأوضحت أن الجامعة عاقبتها على زيها الذي أظهر جزءا من يديها، معربة عن تخوفها من حرمانها من أي مادة، إذا ما تعرضت لأي عقوبة إدارية لاحقا، وقالت: “الأمر لا يتعلق بالحضور أو الغياب”.

تسلط الجامعة

واستفزت العقوبة الكثير من المغردين في “تويتر”، إذ تم إنشاء هاشتاق رفضت فيه الكثير من الطالبات، اللاتي تخفين تحت أسماء مستعارة، ما وصفنه بـ”تسلط الجامعة”، خصوصا أنه لا يوجد أي نص يمنع ذلك – حسب تعليقاتهن.

حالة الطالبة

وبحسب “عكاظ”، قال المتحدث باسم جامعة القصيم الدكتور إبراهيم الدغيري أنه سيتم التواصل مع وكيلة الجامعة الدكتورة نوال الثويني للتأكد من حالة الطالبة ومسببات المخالفة، التي تعتبر فردية.