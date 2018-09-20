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اليمن.. تعزيزات عسكرية ضخمة إلى الحديدة

اليمن.. تعزيزات عسكرية ضخمة إلى الحديدة
http://almnatiq.net/?p=633499
المناطق_وكالات

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني وتحالف دعم الشرعية في اليمن أنها دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو مدينة الحديدة، وقالت إن هذه التعزيزات تحتوي على معدات عسكرية وأسلحة نوعية ثقيلة وأفراد من قوات الجيش و”العمالقة”.
غارات مكثفة
وتتواصل الاشتباكات بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في شرق مدينة الحديدة ومواقع أخرى، وسط غارات مكثفة لطيران التحالف تستهدف مواقع وتحركات ميليشيات الحوثيين.
وقالت مصادر ميدانية إن الاشتباكات اندلعت قرب مصنع يماني على طريق صنعاء “كيلو 7” شرقي المدينة.
طيران التحالف
كما اندلعت اشتباكات أخرى على الكورنيش رافقتها غارات جوية مكثفة من طيران التحالف على مواقع وتحركات الميليشيات.
وكانت قوات الجيش والتحالف قد أعلنت عن بدء عمليات عسكرية لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي من محاور عدة، بعد تعزيز مواقع الجيش اليمني في منطقة “كيلو 16″، وقطع أهم خطوط إمداد الحوثيين الرابط بين صنعاء والحديدة، ومحاصرتهم داخل المدينة.
جبال مران
وفي صعدة، تمكنت قوات الجيش من التقدم في جبال مران والوصول إلى مشارف ضريح حسين الحوثي مؤسس الحركة في منطقة الجميمة بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات.
وأحرزت قوات الجيش تقدما شمال مران حيث يتخذ زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي مقره.
وذكرت مصادر عسكرية أن الميليشيات خسرت خلال عشرة أيام مضت أكثر من 1300 عنصر في مواجهات بسلسلة جبال مران في مديرية حيدان بصعدة.

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