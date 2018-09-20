“أحضرته بالقوة الجبرية”.. محكمة تُلزم سعوديًا باستخراج جواز سفر لابنته!

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ألزمت محكمة الأحوال الشخصية في جدة سعوديًا باستخراج جواز سفر لابنته لتمكينها من مواصلة الدراسة في الخارج.

توظيف دولي

وفي التفاصيل رفعت مواطنة دعوى على والدها، أفادت فيها بأنها تبلغ من العمر 24 عامًا، وتسكن مع والدتها منذ 10 سنوات ولم تر والدها منذ ست سنوات وقالت إنها تدرس في جامعة تخصص توظيف دولي، وتستوجب طبيعة دراستها السفر إلى خارج البلاد لاستكمالها وإن والدها يقف حائلا دون تحقيق رغبتها ويرفض استخراج جواز سفر لها. وطالبت المواطنة في دعواها برفع ولاية والدها عنها.

القوة الجبرية

وكشفت مصادر أن المحكمة جلبت المدعى عليه بالقوة الجبرية بعدما امتنع عن المثول أمامها ورفض إرسال من ينوب عنه رغم تبليغه بالحضور

جواز سفر

وبمواجهته بالدعوى أنكر الأب ما جاء فيها وأفاد المحكمة بأنه وعد ابنته باستخراج جواز سفر وليس هناك ما يمنعه عن ذلك وبناء عليه، ألزمت المحكمة المدعى عليه باستخراج جواز سفر للمدعية وتسليمه لها.