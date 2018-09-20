أمير حائل ‏ يرعى حفل توقيع اتفاقية الدعم مع مركز الإنجاز والتدخل السريع

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بقصر أجا مساء أمس الأربعاء، حفل توقيع اتفاقية الدعم بين إمارة المنطقة ومركز الإنجاز والتدخل السريع في مجلس الشؤون الاقتصادية .

ووقع الاتفاقية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ومدير عام مركز الإنجاز والتدخل السريع المهندس فواز فاروقي ، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق خالد الغملاس ورئيس برنامج التنمية الوطني المهندس عبدالله بن إبراهيم الرخيص وممثلي البرامج والمراكز المساندة ومديري القطاعات الحكومية.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير المساندة الإدارية و الدعم لمختبر منطقة حائل التنموي في إمارة المنطقة لتطوير القدرات القيادية والإدارية والتنظيمية للمساعدة في تطبيق برامج رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق ما رسمته الرؤية من أهداف تنموية،كما تهدف إلى إطلاق جملة من البرامج والمبادرات التنموية ودعم الإمارة و القطاعات الحكومية في المنطقة لتحقيق أهداف الرؤية حسب أنظمة مركز الإنجاز وأدواره والخطط المعتمدة وذلك بالتكامل مع وكالة شؤون المناطق بوزارة الداخلية والقطاعات الحكومية المهنية والمراكز المعنية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ثم دشن الأمير عبدالعزيز بن سعد أعمال المرحلة الثانية لمختبر منطقة حائل التنموي التي تشمل تطوير القيادات التنفيذية والقدرات الإدارية في المنطقة واستكمال الدراسات التنموية والاقتصادية وتطوير مكتب إدارة المشروع وتكوين فرق عمل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ومواءمة البرامج مع الموازنات المعتمدة في برامج رؤية المملكة 2030 و مبادرات التحول الوطني ذات العلاقة .

بعدها دشن أعمال تطوير المكتب التنفيذي لسموه وسمو نائبه بالتعاون مع وكالة شؤون المناطق بوزارة الداخلية ووحدة ستراتيجيا وبمساندة مركز الإنجاز والمراكز المعنية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة .

وعبر أمير منطقة حائل عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الدعم والاهتمام الذي تجده المناطق ، وقال : إن منطقة حائل من أول المناطق التي بادرت بالسعي لمواءمة برنامجها التنموية و الاقتصادية مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها المختلفة و مبادرات برنامج التحول الوطني ذات العلاقة بالمنطقة.

وأعرب سموه عن تقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على الدعم المستمر الذي تجده المنطقة من خلال وكالة شؤون المناطق وبرامج التنمية الإدارية و البشرية المتميزة.

كما عبر سموه عن شكره لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومركز الإنجاز والتدخل السريع ومركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص ومركز المشروعات الوطني وصندوق الاستثمارات العامة على الدعم الذي تجده إمارة المنطقة والقطاعات الحكومية من خلال مختبر المنطقة التنموي.