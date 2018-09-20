مدير جامعة تبوك : المملكة تبوأت مكانة مرموقة وذات تأثير في صنع القرار العالمي

المناطق_على العميري

رفع معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله -، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة.

وقال مدير جامعة تبوك : إن هذه المناسبة تذكرنا بيوم التأسيس في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – ، الذي لمّ الشتات وأرسى أركان الحكم ، ثم جاء من بعده أبناؤه حيث تابعوا إرساء سياسات البلاد ، ورسم معالم نهضتها، واستكمال بنيتها، واستتباب أمنها، حتى أصبحت وطناً عامراً بالإيمان بالله، متسلحاً بالعقيدة النقية سلوكاً ومنهجاً وتطبيقاً، ينعم شعبها بأفضل سبل العيش والرفاهية ، متمسكاً بدينه ، ومتزوداً بالعلم والمعرفة.

وبين الدكتور الذيابي، أن المملكة باتت مضرباً للمثل عند كثير من الشعوب، في المكانة التي تحتلها بين الدول بسبب حكمة وحنكة قيادتها الرشيدة في إدارة حكمها ، وسياساتها الداخلية والخارجية في شتى المجالات، وأصبحت ذات تأثير في صنع القرار العالمي، ولها وزنها وثقلها الاقتصادي بين دول العالم، مؤكداً أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – جاء استكمالاً للعهود السابقة في النمو والازدهار الذي تحظى به المملكة ضمن خطط تنموية مدروسة تسير بخطى ثابتة نحو التحول الوطني والرؤية الوطنية التنموية 2030، التي تعد هدفاً استراتيجياً لصياغة مستقبل البلاد نحو التطوير والنمو في جميع المجالات، والتي بدأت بوادرها تظهر للعيان من تغييرات جذرية شملت قطاعات متعددة ، ومنها التعليم بنوعيه العام والعالي ، وما أولته الدولة من دعم لهذا القطاع الحيوي خاصة الجامعات.

وأشار معاليه إلى أن جامعة تبوك حظيت كغيرها بالدعم المستمر من القيادة الرشيدة حتى استطاعت وخلال فترة قصيرة ان تخطو خطوات متسارعة في التصنيفات العالمية في المجالات العلمية والبحثية وبراءات الاختراع، كما انشأت مراكز بحثية في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد ، كما لم تغفل عن مهمتها في تعليم وتدريب الكوادر البشرية، وتزف سنوياً آلاف الخريجين المؤهلين بالعلم والمعرفة للعمل على رفعة الوطن ونموه والمشاركة في بنائه وازدهاره.