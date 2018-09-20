احدث الأخبار

35 ألف منشأة عقارية في المملكة تضم 124 ألف موظف
أبرز المواد
 تسريبات تكشف مخطط “مؤسس ويكيليكس” للهروب إلى روسيا
أبرز المواد
 اللحظات الأخيرة ووصية الفنان الراحل جميل راتب
أبرز المواد
 دراسة بريطانية تكشف نتائج صادمة عن الزبادي
أبرز المواد
 د. الرميح : اعتماد تسعيرة تذاكر قطار الحرمين السريع لدرجتي الضيافة ودرجة الأعمال
أبرز المواد
 غرفة القصيم تقيم لقاء الاستشارات القانونية لروّاد الأعمال مع المحامين
أبرز المواد
 إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية بمختلف محاكم المملكة
أبرز المواد
 إسرائيل تنشر صور “ليلة إسقاط الطائرة الروسية”
أبرز المواد
 قرقاش: يشدد على أهمية مشاركة دول الخليج العربي في مفاوضات النووي الإيراني
أبرز المواد
 مدير جامعة تبوك : المملكة تبوأت مكانة مرموقة وذات تأثير في صنع القرار العالمي
أبرز المواد
 أمير حائل ‏ يرعى حفل توقيع اتفاقية الدعم مع مركز الإنجاز والتدخل السريع
أبرز المواد
 “أحضرته بالقوة الجبرية”.. محكمة تُلزم سعوديًا باستخراج جواز سفر لابنته!
أبرز المواد
35 ألف منشأة عقارية في المملكة تضم 124 ألف موظف

35 ألف منشأة عقارية في المملكة تضم 124 ألف موظف

أبرز المواد
تسريبات تكشف مخطط “مؤسس ويكيليكس” للهروب إلى روسيا

تسريبات تكشف مخطط “مؤسس ويكيليكس” للهروب إلى روسيا

أبرز المواد
اللحظات الأخيرة ووصية الفنان الراحل جميل راتب

اللحظات الأخيرة ووصية الفنان الراحل جميل راتب

أبرز المواد
دراسة بريطانية تكشف نتائج صادمة عن الزبادي

دراسة بريطانية تكشف نتائج صادمة عن الزبادي

أبرز المواد

قرقاش: يشدد على أهمية مشاركة دول الخليج العربي في مفاوضات النووي الإيراني

قرقاش: يشدد على أهمية مشاركة دول الخليج العربي في مفاوضات النووي الإيراني
http://almnatiq.net/?p=633513
المناطق_الرياض

شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الخميس، بضرورة أن تكون دول الخليج العربي طرفًا في المفاوضات المقترحة بشأن إبرام معاهدة شاملة حول برنامج إيران النووي والصاروخي.
وأكد قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، اليوم: “أن الأعقل لإيران هو تجنب مرحلة العقوبات والتعامل بجدية مع هذه المقترحات.
وكتب قرقاش في تغريدة أخرى: “الملاحظات الأمريكية بشأن إبرام معاهدة شاملة تضبط القلق الدولي حول برنامج إيران النووي والصاروخي وتدخلاتها الإقليمية مهمة”، وأضاف “من الضروري أن تكون دول الخليج العربي طرف في المفاوضات المقترحة، الأعقل لطهران أن تتجنب مرحلة العقوبات وتتعامل بجدية مع هذه المقترحات”.

روابط ذات صلة

35 ألف منشأة عقارية في المملكة تضم 124 ألف موظف

35 ألف منشأة عقارية في المملكة تضم 124 ألف موظف
تسريبات تكشف مخطط “مؤسس ويكيليكس” للهروب إلى روسيا

تسريبات تكشف مخطط “مؤسس ويكيليكس” للهروب إلى روسيا
اللحظات الأخيرة ووصية الفنان الراحل جميل راتب

اللحظات الأخيرة ووصية الفنان الراحل جميل راتب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*