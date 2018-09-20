قرقاش: يشدد على أهمية مشاركة دول الخليج العربي في مفاوضات النووي الإيراني

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شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الخميس، بضرورة أن تكون دول الخليج العربي طرفًا في المفاوضات المقترحة بشأن إبرام معاهدة شاملة حول برنامج إيران النووي والصاروخي.

وأكد قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، اليوم: “أن الأعقل لإيران هو تجنب مرحلة العقوبات والتعامل بجدية مع هذه المقترحات.

وكتب قرقاش في تغريدة أخرى: “الملاحظات الأمريكية بشأن إبرام معاهدة شاملة تضبط القلق الدولي حول برنامج إيران النووي والصاروخي وتدخلاتها الإقليمية مهمة”، وأضاف “من الضروري أن تكون دول الخليج العربي طرف في المفاوضات المقترحة، الأعقل لطهران أن تتجنب مرحلة العقوبات وتتعامل بجدية مع هذه المقترحات”.