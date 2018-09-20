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إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية بمختلف محاكم المملكة

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إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية بمختلف محاكم المملكة

إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية بمختلف محاكم المملكة
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عقد مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم أمس, جلسته برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

وأوضح فضيلة أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، ومنها إنشاء محكمة استئناف إدارية بمنطقة الجوف، وإنشاء محكمة إدارية بمحافظة الأحساء.

وبين أن المجلس كلّف عدداً من أصحاب الفضيلة في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير، كما أقر إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية بمختلف مناطق المملكة منها: محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير، بالإضافة إلى إعادة تشكيل الدوائر القضائية بالمحكمة الإدارية بسكاكا، وعدد من الدوائر القضائية بالمحكمة الإدارية بعرعر.

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