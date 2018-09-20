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غرفة القصيم تقيم لقاء الاستشارات القانونية لروّاد الأعمال مع المحامين

غرفة القصيم تقيم لقاء الاستشارات القانونية لروّاد الأعمال مع المحامين

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غرفة القصيم تقيم لقاء الاستشارات القانونية لروّاد الأعمال مع المحامين

غرفة القصيم تقيم لقاء الاستشارات القانونية لروّاد الأعمال مع المحامين
http://almnatiq.net/?p=633524
المناطق_بريدة

أقامت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم مساء يوم الأربعاء 9/1/1440هـ في مقرها الرئيس بمدينة بريدة لقاء الاستشارات القانونية لروّاد الأعمال في مختلف القطاعات.

وذكر الأمين العام لغرفة القصيم الأستاذ سعود بن عبدالكريم الفدّا أن اللقاء ينعقد بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة السعودية للمحامين ولجنة المجتمع القانوني بالقصيم ولجنة المحامين بالغرفة تزامناً مع اليوم العالمي للقانون,  والذي يقدم فيه مجموعة من المحامين و المستشارين القانونيين ساعات استشارية تطوعية وبعض النصائح  اللازمة للشباب والشابات من روّاد و رائدات الاعمال, لافتاً الى أن اللقاء يهدف الى تقديم العون الحقوقي للمستحقين و المشورة القانونية للمبتدئين والمقبلين على ممارسة العمل التجاري الحر ضمن التوعية القانونية الشاملة للمجتمع.

وشارك في اللقاء التوعوي التطوعي المحامي إبراهيم الدباسي، المحامي محمد العمر، المحامية نجدية البليهد، المحامية مريم المحيميد، حيث بينوا أهمية المشورة القانونية في مختلف المجالات والأنشطة العامة والخاصة، وما تمثله العقود والاتفاقات المكتوبة من حماية للأطراف كافة من نشوء النزاعات والخلافات التي تستمر لفترات طويلة في الدوائر القضائية حتى بين الأقارب والأصدقاء نتيجة التعامل بالثقة وعدم وجود مستندات قانونية لإثبات الحقوق عند الخلاف.

وأكد اللقاء على ضرورة صياغة العقود لدى محامين مؤهلين من أهل الخبرة والاختصاص، وأن تراعي الأنظمة المعمول بها داخل المملكة، وأن تكون مواكبة للتغييرات الاقتصادية المعاصرة وتطور القوانين وتحديثاتها.

أقامت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم مساء يوم الأربعاء 9/1/1440هـ في مقرها الرئيس بمدينة بريدة لقاء الاستشارات القانونية لروّاد الأعمال في مختلف القطاعات.

وذكر الأمين العام لغرفة القصيم الأستاذ سعود بن عبدالكريم الفدّا أن اللقاء ينعقد بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة السعودية للمحامين ولجنة المجتمع القانوني بالقصيم ولجنة المحامين بالغرفة تزامناً مع اليوم العالمي للقانون,  والذي يقدم فيه مجموعة من المحامين و المستشارين القانونيين ساعات استشارية تطوعية وبعض النصائح  اللازمة للشباب والشابات من روّاد و رائدات الاعمال, لافتاً الى أن اللقاء يهدف الى تقديم العون الحقوقي للمستحقين و المشورة القانونية للمبتدئين والمقبلين على ممارسة العمل التجاري الحر ضمن التوعية القانونية الشاملة للمجتمع.

وشارك في اللقاء التوعوي التطوعي المحامي إبراهيم الدباسي، المحامي محمد العمر، المحامية نجدية البليهد، المحامية مريم المحيميد، حيث بينوا أهمية المشورة القانونية في مختلف المجالات والأنشطة العامة والخاصة، وما تمثله العقود والاتفاقات المكتوبة من حماية للأطراف كافة من نشوء النزاعات والخلافات التي تستمر لفترات طويلة في الدوائر القضائية حتى بين الأقارب والأصدقاء نتيجة التعامل بالثقة وعدم وجود مستندات قانونية لإثبات الحقوق عند الخلاف.

وأكد اللقاء على ضرورة صياغة العقود لدى محامين مؤهلين من أهل الخبرة والاختصاص، وأن تراعي الأنظمة المعمول بها داخل المملكة، وأن تكون مواكبة للتغييرات الاقتصادية المعاصرة وتطور القوانين وتحديثاتها.

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