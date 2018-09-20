احدث الأخبار

اللحظات الأخيرة ووصية الفنان الراحل جميل راتب
أبرز المواد
 دراسة بريطانية تكشف نتائج صادمة عن الزبادي
أبرز المواد
 د. الرميح : اعتماد تسعيرة تذاكر قطار الحرمين السريع لدرجتي الضيافة ودرجة الأعمال
أبرز المواد
 غرفة القصيم تقيم لقاء الاستشارات القانونية لروّاد الأعمال مع المحامين
أبرز المواد
 إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية بمختلف محاكم المملكة
أبرز المواد
 إسرائيل تنشر صور “ليلة إسقاط الطائرة الروسية”
أبرز المواد
 قرقاش: يشدد على أهمية مشاركة دول الخليج العربي في مفاوضات النووي الإيراني
أبرز المواد
 مدير جامعة تبوك : المملكة تبوأت مكانة مرموقة وذات تأثير في صنع القرار العالمي
أبرز المواد
 أمير حائل ‏ يرعى حفل توقيع اتفاقية الدعم مع مركز الإنجاز والتدخل السريع
أبرز المواد
 “أحضرته بالقوة الجبرية”.. محكمة تُلزم سعوديًا باستخراج جواز سفر لابنته!
أبرز المواد
 اليمن.. تعزيزات عسكرية ضخمة إلى الحديدة
أبرز المواد
 آخر تطورات واقعة الطالب المتوفي داخل حافلة مدرسية بـ”سيهات”.. هذا ما فعله والده!
أبرز المواد
اللحظات الأخيرة ووصية الفنان الراحل جميل راتب

اللحظات الأخيرة ووصية الفنان الراحل جميل راتب

أبرز المواد
دراسة بريطانية تكشف نتائج صادمة عن الزبادي

دراسة بريطانية تكشف نتائج صادمة عن الزبادي

أبرز المواد
د. الرميح : اعتماد تسعيرة تذاكر قطار الحرمين السريع لدرجتي الضيافة ودرجة الأعمال

د. الرميح : اعتماد تسعيرة تذاكر قطار الحرمين السريع لدرجتي الضيافة ودرجة الأعمال

أبرز المواد
غرفة القصيم تقيم لقاء الاستشارات القانونية لروّاد الأعمال مع المحامين

غرفة القصيم تقيم لقاء الاستشارات القانونية لروّاد الأعمال مع المحامين

أبرز المواد

اللحظات الأخيرة ووصية الفنان الراحل جميل راتب

اللحظات الأخيرة ووصية الفنان الراحل جميل راتب
http://almnatiq.net/?p=633534
المناطق - وكالات

أعلن هاني التهامي مدير أعمال الفنان الراحل، جميل راتب، عن اللحظات الأخيرة في حياته، وأكد أنه توفي الساعة 05:40 من صباح أمس.

وأشار التهامي إلى أن صلاة الجنازة على الفنان الراحل سوف تكون عقب صلاة ظهر أمس الأربعاء، مؤكدا على أن الفنان كان قد طلب في وصيته ألا يكون هناك عزاء له.

وولد الفنان الراحل لأب مصري وأم مصرية صعيدية ترتبط بصلة قرابة بالناشطة المصرية الشهيرة هدى شعراوي (1879-1947)، في أسرة محافظة ميسورة الحال.

وبعد انتهائه من الثانوية العامة (التوجيهي)، دخل مدرسة الحقوق الفرنسية، ثم سافر بعد السنة الأولى إلى باريس لاستكمال دراسته.

لن تنسى شاشة السينما أو التليفزيون تلك الملامح البريئة الطيبة والمعقدة والشريرة في آن واحد، فقد حفر جميل راتب بتلك الملامح شخصياته التي جسدها في وعي المشاهد المصري والعربي.

كما لن ينسى الجمهور ابتسامته المتهكمة الساخرة التي تنقل تعقيد العالم من حولنا، وتنقل جدلية الشر الذي لا يخلو من مبادئ راسخة بداخله، تعكس رحلة نشأة البطل الشرير، لذلك تميّز جميل راتب وقبله عادل أدهم ومحمود المليجي وتوفيق الدقن، في إحياء تلك الأدوار التي تتميز بالتجسيد الغني والعميق الذي يغوص داخل الشخصية، ولا يكتفي بملامحها الخارجية فحسب.

روابط ذات صلة

دراسة بريطانية تكشف نتائج صادمة عن الزبادي

دراسة بريطانية تكشف نتائج صادمة عن الزبادي
د. الرميح : اعتماد تسعيرة تذاكر قطار الحرمين السريع لدرجتي الضيافة ودرجة الأعمال

د. الرميح : اعتماد تسعيرة تذاكر قطار الحرمين السريع لدرجتي الضيافة ودرجة الأعمال
غرفة القصيم تقيم لقاء الاستشارات القانونية لروّاد الأعمال مع المحامين

غرفة القصيم تقيم لقاء الاستشارات القانونية لروّاد الأعمال مع المحامين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*