مركز التميز بتعليم نجران يقيم ورشة عمل التميز المؤسسي

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أقام مركز التميز بالإدارة العامة لتعليم نجران ورشة عمل عن التميز المؤسسي ، قدمت الورشة لمدة يومين مساعدة مدير المركز فاطمة عجيم ، بمقر إدارة التدريب التربوي والابتعاث ، بحضور مديرات الإدارات وعدد من منسوبات الإدارة ذات العلاقة ، أوضحت خلالها ال عجيم دليل التميز المؤسسي لإدارات التعليم وشروط التقديم وآلية الترشح والمجالات التي تشمل القيادة ، التخطيط والتطوير المستمر ، التنظيم الإداري ، الإبداع والابتكار ، الموارد ، المستفيدون ، الشراكة المجتمعية ، عمليات التعليم والتعلم ، تقنية المعلومات وإدارة المعرفة ، وعدد معاييرها ودرجاتها ، والمصطلحات التي تضمنها الدليل ، والمعايير والمؤشرات والمحددات وسلم التقدير لكل مجال وكيفية تحقيقه ، وأكدت للحاضرات أهمية الجائزة والحصول عليها بتعاون الجميع وتميزهم في مختلف المجالات .